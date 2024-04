Últimamente no hemos tenido un pasado muy positivo en lo que respecta al derbi. Leí algunas cifras que sinceramente como fan no podía recordar. Cero goles en los últimos tres o cuatro derbis.

Los muchachos que jugaron estos partidos tienen un poco de deseo de venganza. Necesitamos alimentar eso, pero no demasiado. Tenemos un partido que preparar contra un gran equipo. La Lazio es genial y tenemos que mantener la calma para poder ser un equipo también.