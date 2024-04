En unas entrevistas con los medios comento sobre su paso en el Guadalajara.

“Mi llegada causó mucho movimiento. Soy nacido en México, tengo la doble nacionalidad, de Perú por mi padre, soy mexicano peruano, a la gente le costaba entender esto, me tocó ser el conejillo de indias, ahora hay otros jugadores que se les ha recibido mejor que yo. Si yo hubiera llegado y hecho diez goles, la gente no hubiera tenido tanto tema”.

“En la pretemporada me sentía muy bien. Mi mente estaba a tope. De un día al otro ya no le gustaba, no sé muy bien. Al otro día me dijo no te voy a convocar, vas a tener pocos minutos, si tienes una opción búscala y fui a Juárez”.