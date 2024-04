“No, no, estos partidos son de 180 minutos, ya tenemos pruebas y experiencias que nos hablan que debemos jugar todo el tiempo. Respetando al rival, que buscó su gol, no encontraron el gol, fue de esos tipos de partido que nos fue todo bien. Fuimos contundentes y dominantes, pero el duelo sigue abierto, el juego de vuelta va a ser muy complicado”.

"Vamos a ver si aprendemos de experiencias pasadas, esperemos cerrar de la mejor forma a diferencia de los dos últimos que tuvimos”.

“Sí, me sorprendió, esperaba un partido equilibrado y duro. New England tiene una forma de jugar que no es simple para enfrentarles, pero como lo hablé, todo nos salió. Fuimos contundentes, los primeros dos remates hacen la diferencia, el rival encuentra un gol a veces y tienes que cambiar todo, pero hoy podemos guardar esto en la memoria, ejecutamos de la forma perfecta”.

“Creo que la planeación de juego pasaba por tener el control de media cancha, no hacer un partido de ida y vuelta. El New England tiene los contragolpes como arma directa, pasaba mucho por defenderse con balón, por posesiones más largas, nos hacían faltas ofensivas, fuimos mostrando confianza, el primer tiempo fue así, es lo que queríamos”.

“Muy bien, Malagón viene en un nivel muy alto, con nivel de concentración grande, siempre tiene las ganas de conseguir dejar la portería en cero. Es una meta persona, siempre lo veo concentrado y atento, como hablé, portero de equipos grandes deben de ser definitivos, a veces la pelota no va mucho, pero Malagón siempre está listo para estos momentos decisivos”.

“Agradecer a la afición, es impresionante, por donde vamos es un apoyo grande, no imaginaba tanta gente, la luz y la presencia de más número afición local faltó. Pero de nuestra afición no hay distancia, marca diferencia, en el Azteca debe de estar lleno porque queremos hacer una mayor diferencia”