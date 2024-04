“A mí lo que no me hace dudar, es puedo o no puedo, no es otra cuestión, han sido dos años difíciles, vengo de una operación de cadera importante, que me ha tardado un año recuperarme, es difícil, porque en el cuerpo ocurren cosas, no me han dejado seguir mi calendario como me gustaría, cuando se puede se hace, pero, aunque me duela perderme los torneos, es lo que hay. A estas alturas de mi carrera estoy en otra situación, más allá de estar lamentándome donde no he podido estar, estoy feliz de estar aquí, a nivel personal para mí es un regalo estar en Barcelona, me lo tomo como mi último año, quiero disfrutar cada momento, coge un sentimiento especial, el no poder estar en Monte Carlo me dolió, me siento suficiente listo para jugar mañana, soy consciente de la situación que es, que pueden pasar cosas, estoy justo de preparación, estar aquí alegría jugar en este torneo y esta pista”.