En este cierre de temporada será importante la contribución en el ataque de Vlahovic para las aspiraciones de su club, sobre todo para regresar a jugar la Copa de Europa. Con todo y las lesiones que lo han dejado fuera de acción algunos encuentros, pieza clave para Allegri, algunos equipos de Europa comienzan a preguntar su precio, en especial de la Premier League.

🔴⚪️ | Juventus striker Dusan Vlahovic also reportedly a target for Arsenal this summer.



Could the Gunners finally land their man? 21 goals + 5 assists this season. 🇷🇸 #AFC #Transfers pic.twitter.com/xeH8lQRPrF