"Tengo un gran respeto por todos, no soy un votante, no estudio a todos los jugadores. No veo a ninguno de ellos cada noche. No hay una noche en la que no sienta que es el mejor jugador de la pista. Estamos entre los cinco mejores en defensa y en ataque. [Shai Gilgeous-Alexander] es un jugador que contribuye a ambas cosas. Su regularidad, su aplomo y su confianza han tenido un efecto contagioso increíble”.