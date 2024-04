Reino Unido ET: 06:00 horas

“Sin duda, es una motivación hacer algo que nunca se ha hecho en Francia para marcar la historia de nuestro club, de la ciudad y del país. Nos motiva, pero de momento sólo tenemos un título (Supercopa), tenemos que ganar la liga y seguir luchando para ganarlo todo. Queda un largo y tortuoso camino por delante”.

“Es evidente que por presupuesto, plantilla y club somos los favoritos para ganar la liga cada temporada. Hay una diferencia con respecto a los demás. No todas las temporadas se consigue ganar la temporada con esa diferencia, incluso en los últimos diez años el PSG no ganó la liga en dos temporadas. El fútbol es un deporte que permite ese tipo de sorpresas. Somos favoritos a ganar la liga, lo dije desde el día uno. Somos la mejor plantilla y con una diferencia muy grande en el presupuesto, lo lógico es que gane el PSG la liga. Lo considero importante para nosotros. Lo que hemos hecho a lo largo de la temporada es importante. Lo hemos conseguido. Si tengo que hacer una reflexión: la Ligue 1 está muy poco valorada en el exterior. Ahora que la conozco y lo puedo decir, es una liga que tiene muy buenos jugadores, muy buenos equipos y muy buenos entrenadores. Repito. Sigo diciendo que somos muy superiores al resto de las plantillas. Me ha sorprendido para bien el nivel técnico, táctico y físico de la Ligue 1″.