Luis Enrique dejará al Barça en junio

Tras la victoria de 6-1 frente al Sporting de Gijón, Luis Enrique anunció en la rueda de prensa post partido, que al terminar la temporada dejará de ser el director técnico del Barcelona.

“Es una decisión muy difícil para mí, muy meditada, muy pensada, pero creo que tengo que ser fiel y justo a lo que pienso. En esta pretemporada tuve una reunión con Albert Soler y Robert Fernández en las que ya les adelantaba que había posibilidad de no renovar mi contrato. Me dijeron que no tuviera prisa para tomar la decisión", expresó el todavía timonel del conjunto blaugrana.

"El motivo es que mi trabajo lo vivo haciendo una búsqueda de soluciones y eso me da poco descanso. Necesitaré descansar y ese es el principal motivo. Me gustaría agradecerle al club su confianza a lo largo de su trayectoria. Pensaron que tenía la oportunidad de entrenar al filial, lo hice y estos tres años han sido inolvidables. Les doy gracias por su apoyo y por su profesionalidad y no me olvido de que quedan tres meses apasionantes.", explicó el nacido en Gijón respecto a la decisión tomada.

Luis Enrique llegó al banquillo del Barça en Mayo de 2014 procedente del Celta de Vigo. Durante su primer año su tarea fue enmendar un vestidor problemático y que se encontraba roto tras el paso de Gerardo Martino como técnico de los azulgranas.

Luego de muchas críticas y de varias muestras de autoridad, el ex técnico de la Roma y del Barça B logró encontrar el método que le daría resultados con un triplete en el 2015, el segundo en la historia del club.

Sin embargo, justo como lo hiciera Pep Guardiola en su momento, el técnico 'culé' ha terminado cansado de estos tres años al frente del Barcelona, por lo que ha afirmado que necesita tomar un descanso cuando finalice la temporada en España.

Incluso, el mismo Pep se ha pronunciado con respecto a la noticia: "Como aficionado, estoy muy triste porque perdemos al entrenador perfecto para el Barcelona, por su personalidad y por su carácter. Durante tres años han jugado un fútbol increíble... él es un maestro; su equipo ha jugado como nadie, son el mejor equipo del mundo. Por otro lado, conociendo el sitio, lo entiendo perfectamente y le deseo lo mejor", mencionó el técnico del Manchester City.

Los 'blaugranas' son líderes de la Liga BBVA con 57 unidades por las 56 que tiene su acérrimo rival el Real Madrid, no obstante, los 'merengues' tiene un partido pendiente aún.

Hoy en día, la Champions League es el torneo que más complicado tiene el Barcelona, pues va abajo 4-0 en la eliminatoria frente al PSG; pese a eso y a que el funcionamiento no ha sido el esperado por parte de los dirigidos por Luis Enrique, el estratega asturiano tiene a su equipo dependiendo de ellos mismos para ganar la liga doméstica, así como en una final de la Copa Del Rey frente al Deportivo Alavés.