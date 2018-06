Guía selección sueca 2018: el caballo negro del grupo F

Suecia no es una de las potencias de Europa, pero tampoco es un sinodal sencillo, ya que sin grandes figuras y con un equipo muy compacto en lo colectivo, sobrevivió en un grupo difícil para el mundial al lado de Francia y Holanda, además de dejar sin mundial a un campeón del mundo como lo es Italia.

Sin nada que perder y todo que ganar, en el papel el conjunto europeo se estaría disputando el segundo lugar del grupo con la selección mexicana, cuyo enfrentamiento será el último en este sector.

Eliminatoria Rusia 2018

Suecia se ubicó en el grupo A de la eliminatoria, aunque su travesía no fue nada sencilla. Debutó el 6 de septiembre de 2016 en casa con un empate a uno ante Holanda. Posteriormente, le ganó a Luxemburgo por la mínima y goleó a Bulgaria 3-0. Su primera derrota vino en la jornada cuatro cayendo ante Francia 2-1. A inicios del 2017 comenzó con el pie derecho al ganarle a Bielorrusia 4-0, pero sin duda la victoria más importante se dio ante los galos como local 2-1.

El segundo descalabro aconteció contra Bulgaria 3-2, sin embargo, las goleadas a Bielorrusia 4-0 y Luxemburgo 8-0 le aseguraron el pase a la repesca por diferencia de goles, ya que en la última fecha perdió ante Holanda 2-0, pero la abismal diferencia de anotaciones entre ambas escuadras clasificó a Suecia a la repesca. En dicha instancia, les tocó jugar contra la poderosa Italia. Primero lo hicieron en calidad de local y rescataron una ventaja mínima con gol de Johansson; mientras que en la vuelta aguantaron todos los embates posibles y ante la sorpresa de muchos lograron sacar el empate a cero y, por ende, la calificación a Rusia 2018.

Cuatro partidos de preparación son los que tuvo Suecia para llegar a tono al mundial. El 24 de marzo como locales cayeron ante Chile 2-1 y, tres días después, también sucumbieron ante Rumania 1-0. Ya con el plantel completo empataron sin anotaciones ante Dinamarca y en su último partido amistoso empataron ante Perú sin anotaciones, por lo que en el transcurso de este año aún no conocen la victoria.

Maximizar el juego en conjunto

Después de no calificarse a dos Copas del Mundo consecutivas y de quedar en la ronda de grupos en las últimas Eurocopas, los dirigentes de Suecia tomaron la decisión de darle la oportunidad a Janne Andersson, hombre netamente local que jugó y dirigió a equipos suecos. Sus más recientes y únicos títulos con el IFK Norrköping proyectaron su trabajo para tomar las riendas de la selección mayor.

La tarea fue complicada al tratar de conformar un equipo más colectivo que de nombres, debido a las grandes ausencias de jugadores llamativos como el caso de Zlatan Ibrahimovic. El estilo de los suecos se basa en lo defensivo con un 4-4-2, ya que apenas recibieron 9 goles en la eliminatoria, por lo que se prioriza el sector defensivo aunado al trabajo colectivo que realizan en mediocampo para poder llegar acompañados a la zona de ataque.

Cabe destacar que los suecos poseen un efectivo ataque aéreo debido a la estatura de sus centrales, por lo que la táctica fija será una de sus principales fortalezas.

Ausencia de referentes

Tras la partida de Zlatan Ibrahimovic y la no convocatoria para este mundial, Suecia no cuenta con un referente o máxima figura, aunque esto no quiere decir que no esté plegado de talento.

Emil Forsberg llevará la carga del ataque sueco en la justa mundialista, además de poseer olfato goleador, es un jugador con mucha visión, por lo que el balón deberá pasar por sus pies para causar peligro en el área rival. Con 26 años, su trayectoria comenzó en el GIF Sundsvall en el 2009 y, en el 2012 emigró al Malmö FF, aunque por sus destacadas actuaciones fue transferido en el 2015 al RB Leipzig de Alemania, donde es uno de los pilares en el mediocampo, además de que colaboró en demasía para la calificación de Suecia a Rusia 2018.

Por el pase a octavos

Uno de los sectores más difíciles les tocó a los suecos, quienes estarán abriendo la Copa del Mundo el próximo lunes 18 de junio ante Corea del Sur. Posteriormente, enfrentarán a la campeona Alemania el día 23 y culminarán la fase de grupos midiéndose ante México el miércoles 27. donde muy probablemente se jueguen la calificación.