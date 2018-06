Previa Croacia vs Nigeria: Iniciar el mundial con el pie derecho

Google Plus

Junto a Argentina, Croacia es el gran candidato a clasificar a octavos de final del Mundial Rusia 2018. O al menos eso marcan las estadísticas. Dichas selecciones comparten grupo con las Águilas de Nigeria y contra los debutantes islandeses.

Aunque por lógica se crea que tanto croatas como argentinos tienen un 'flan' de grupo, en una copa del mundo todo puede pasar y el primer juego siempre es fundamental para ir con oxígeno puro a la siguiente ronda.

Pasado reciente

El camino croata rumbo al torneo no ha sido el más auspicioso posible. No pasó de regular tras dos derrotas y dos empates, aunque todos sabemos que esos partidos son de chocolate, o como dicen por ahí “moleros”.



De Nigeria hay que decir que, aunque para muchos tiene la camiseta más bonita del Mundial Rusia 2018, esto no se ha visto reflejado en el juego. Enfrentará a Croacia en la primera fecha del grupo D con tres derrotas en cinco juegos previos.

A pesar de que ambas selecciones no llegan con buenos números a su debut mundialista, cabe mencionar que la mentalidad ganadora que tienen las escuadras será esencial para este primer juego del grupo D.

Jugadores a seguir

Luka Modric

El “10” croata, que sabe lo que es presión, es el encargado del funcionamiento del campeón de la Champions League, el Real Madrid. La selección croata cuenta con él para la creación de juego, por lo que en Croacia, Luka tiene la responsabilidad de ser el estandarte balcánico.

Víctor Moses

Un jugador que le costó afianzarse en la Premiere League, deambulando por clubes de la liga, hasta que en Chelsea encontró su sitio, tanto geográficamente como en el campo, en su selección muestra lo que sabe hacer mejor, correr como Usain Bolt y pegarle con un tubo a la pelota, jugador a seguir sin duda.

Posibles alineaciones