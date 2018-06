Alemania vs México: puntuaciones de México, jornada 1 del Mundial Rusia 2018

Google Plus

México consiguió dar la sorpresa en Rusia 2018 y logró ganarle a Alemania, en lo que fue el debut soñado para los mexicanos en este mundial. México no solo se llevó la victoria sino que le plantó partido al actual campeón del mundo y lo rebasaron siendo mejores por momentos; logrando perforar su defensa con veloces contragolpes y evitando la caída de su marco con una sólida defensa.

El mérito del triunfo fue un extraordinario trabajo colectivo durante los 90 minutos, pero aquí puntuamos individualmente el juego de cada jugador mexicano bajo las siguientes calificaciones.

(0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C: Sin Calificación).

Memo Ochoa (8)

El arquero mexicano fue exigido durante todo el partido, aunque varios de los ataques alemanes eran bien cortados por la zaga mexicana, cuando se le requirió Ochoa respondió de gran manera, sobre todo no dando rebotes a los tiros de los teutones.

De sus atajadas mas importantes fue una desviada al cobro de tiro libre de Toni Kroos, además dio mucha seguridad a los defensores que sobre el final del partido retrasaban el balón hasta el área para que Ochoa pausara el partido.

Carlos Salcedo (8)

La cobertura individual fue perfecta del jugador del Frankfurt, casi nunca le ganaron por su banda; pese a no ser su posición natural “El Titán” Salcedo tuvo grandes coberturas durante todo el partido, su esfuerzo físico fue de destacar, además daba buena salida a los contragolpes mexicanos.

Cuando Salcedo fallaba, terminó cometiendo faltas que eran peligrosas en corta de México, sin embargo algunas fueron necesarias para frenar el paso ofensivo de Alemania

Héctor Moreno (8)

El central mexicano estuvo en plan grande durante todo el encuentro, por arriba fueron escasos los centros que le ganaban, apretó y mordió a los delanteros teutones para complicar sus disparos. Cuando la Mannschaft se volcó al área mexicana, Moreno se vio seguro y sacó los balones con mucha garra y experiencia.

Hugo Ayala (8)

Junto a Moreno fue determinante para que el ataque alemán no fuera efectivo, en el juego aéreo fue determinante para desviar los centros y en la marca a Müller y Werner el central de Tigres cumplió de forma excelsa.

Hubo algunas jugadas de pared y movimientos de los alemanes que dejaron sin oportunidad a Hugo Ayala, pero esto nunca le impidió seguir presionando hasta el final.

Jesús Gallardo (9)

Foto: Marca

Fuertemente criticado por su convocatoria, sin embargo, el nuevo jugador de Monterrey demostró por que es de los favoritos de Osorio, en este partido Gallardo estuvo espléndido al ataque y en defensa, se le vi muy completo y seguro pese a ser su primer mundial.

Nunca dejó de correr y siempre tenía buena salida y conducción de balón, llegó hasta el área teutona para ser opción de sus compañeros, donde falló un poco fue en los centros, pero no se le puede discutir que corrió e intentó todas con una confianza gigante.

Héctor Herrera (9)

Foto: Marca

Hacía mucho que el jugador del Porto no tenía un juego como el de hoy con la selección mexicana, fue el jugador clave para dar salida a México e iniciar los contragolpes, se tenía confianza para arrastrar el balón y quitarse jugadores de encima, además de demostrar su gran visión de juego con sus grandes pases que dejó siempre con claridad a sus compañeros.

Le falto más presión al momento de tirar de media distancia, pero como mariscal de la selección azteca funcionó increíblemente además de ayudar a la parte defensiva.

Andrés Guardado (7)

El capitán de la selección tuvo un gran juego sobretodo en defensa, con esto le dio libertad a Herrera para subir al ataque mientras que Guardado contenía bien la ofensiva de Alemania.

Ayudó mucho a la parte defensiva para que los alemanes no encontraran espacio en el centro del campo, además su buen toque de balón ayudó a los contragolpes dando trazos precisos a Vela y a Lozano.

Miguel Layún (6)

Fue una grata sorpresa al ataque mexicano, sin embargo no fue contundente en más de tres ocasiones donde tuvo opciones claras de ampliar el marcador, los movimientos de Miguel Layún fueron sorpresivos para la defensa alemanas, pero no aprovechó para liquidar el partido, pues sus tiros no iban siquiera a la portería de Neuer.

A la defensa no se le puede criticar nada, Layún corrió también a ayudar a Salcedo a defender y en cuanto se recuperaba el balón corría a ser una opción clara al ataque.

Hirving Lozano (9)

Foto: Clarín Deportes

La peor pesadilla de los alemanes esta tarde se llama Hirving “El Chucky” Lozano, el canterano de Pachuca fue determinante para el triunfo mexicano, además de su gol con el que México venció a los actuales campeones del mundo, "Chucky" cansó físicamente a los jugadores que lo intentaron marcar.

Las carreras que pegó Lozano desde área a área ayudaron a que Kimmich no subiera con comodidad al ataque y que siempre se cuidarán de las contras aunque en contadas ocasiones pudieron detener al 22 mexicano.

Carlos Vela (8)

Los 58 minutos de vela fueron de gran nivel, ayudó con su calidad a la ofensiva mexicana, si bien le faltó contundencia al ataque, los pases que dio fueron precisos y dejó a sus compañeros con buenas oportunidades de frente al marco contrario.

Sobretodo la primera mitad aportó también a las defensa, corrió y ayudó a sus compañeros para la recuperación de balón y con su buen control y conducción de balón encabezó varios contragolpes de peligro.

Javier Hernández (5)

El hombre referente al ataque mexicano falló en muchas oportunidades, sus movimientos fueron buenos pero la definición no le acompañó hoy, se le vio inseguro a la hora de sacar los disparos y desperdició muchas ocasiones de gol.

A pesar de ganarle la espalda a los defensores le faltó determinación para encarar a Manuel Neuer y buscar disparar a portería.

Cambios

Edson Álvarez (7)

Su entrada ayudó a dar seguridad al medio campo mexicano, falló pocos pases y contuvo el ataque alemán, recuperó balones y siempre estuvo bien posicionado para ayudar a la defensa del equipo.

Rafael Márquez (7)

La seguridad y la confianza que le dio al equipo con su entrada ayudó a sostener el vendaval teutón sobre el final del partido, aunque futbolísticamente y físicamente aportó poco a la selección su jerarquía y experiencia ayudaron a la confianza sobre el final del encuentro.

Raúl Jiménez (5)

Tocó muy pocas veces el balón tras su entrada, pese a ser delantero aportó poco al ataque y ayudó un poco más en la defensa, sin embargo cuando tenía la pelota en sus pies le dio por momentos esa pausa que se necesitaba.