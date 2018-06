André Silva: “Tenemos que confiar en nuestro propio equipo”

Google Plus

Al parecer habrá modificaciones en el segundo partido que encarará Portugal, pues el delantero André Silva se perfila para iniciar como titular el próximo cotejo. Con respecto a ello en conferencia de prensa, el futbolista admitió que le gustaría jugar desde el silbatazo inicial, aunque antepone lo colectivo sobre lo individual: “Todos esperamos una oportunidad, aunque lo más importante es que Portugal pueda ganar. Estoy aquí para mostrar mi trabajo ante el profe Fernando Santos”.

A pesar de la derrota de Marruecos en el último minuto ante Irán, el delantero reconoció que no se deben de confiar para poder sacar la victoria: “Considero que Portugal es más fuerte que Marruecos, pero el juego no va a ser fácil, ya que Marruecos ha hecho méritos para estar aquí. Perdieron su primer juego, pero eso llega a suceder y ahora se concentrarán en ganar e intentarán dar lo mejor. Además de que el conjunto africano no sufrió un gol durante la eliminatoria y, por eso, tenemos que confiar en nuestro propio equipo y en nuestras posibilidades. Sin duda, vamos a jugar para ganar”.

Por último, mencionó sentirse motivado por jugar al lado de uno de los mejores jugadores del mundo como lo es Cristiano Ronaldo, ya que alabó el entendimiento que tienen dentro del campo: "Como he dicho, es un gran honor jugar con él, es el mejor futbolista del mundo. Estoy muy feliz de estar en el mismo equipo que él. Cuando él necesita que haga algo, siempre estoy donde él necesita que esté. Y cuando lo necesito, siempre está a mi lado. Siempre tratamos de trabajar juntos y en combinación", finalizó Silva.

Portugal se encuentra ubicado en el segundo lugar del grupo B con un punto tras el empate a tres frente a España, por lo que con la victoria estarían dando un paso gigantesco rumbo a la calificación; mientras que los marroquíes tendrán que salir a ganar, debido a que una derrota los podría dejar fuera del torneo en esta misma fecha.