Previa Brasil - Costa Rica: dos americanos en búsqueda del boleto a octavos

Los equipos de las diferentes regiones del continente americano han dejado mucho que desear, salvo México y Uruguay que han tenido victorias, los demás conjuntos han tenido muchas dificultades para conseguir buenos resultados. Por ello, Brasil y Costa Rica se jugarán la vida entre sí, el que gane dará un paso muy importante hacia la última ronda, mientras que el perdedor se podría ir despidiendo de Rusia 2018.

Rondan los fantasmas

A pesar de no perder en el partido inaugural, la prensa brasileña criticó duramente a su equipo indicando que había sido de las peores actuaciones en la primera jornada de un Mundial de fútbol. Pese a conseguir la ventaja tempranamente al minuto 20 con un golazo de Philippe Coutinho, la ‘canarinha’ se confió y no pudo desplegar el ‘jogo bonito’ que había estado realizando en la última parte de las eliminatorias y en los cotejos de preparación. El empate ocurrió al minuto 50 cuando Steven Zuber igualó los cartelones en tiro de esquina. Posteriormente Brasil quiso, pero ya no pudo ante una ordenada defensiva suiza.

El Mundial Rusia 2018 nos ha enseñado que con la camiseta no se ganan los partidos, por lo que el exceso de confianza no deben de aparecer si los cariocas desean conseguir un buen resultado.

En la semana resaltó que Neymar se perdió varios entrenamientos por una lesión, no obstante, todo parece indicar que estará en el terreno de juego el próximo viernes.

Recuperar la mística del 2014

Parece que la selección tica se está haciendo vieja y esta es la última oportunidad de muchos de ellos para poder trascender. Con soberbio gol de Kolarov al minuto 56 de tiro libre, Serbia se llevó la victoria por la mínima ante Costa Rica que, pese a tener el dominio de la pelota en la mayor parte del partido, careció de ideas futbolísticas para cambiar el resultado que, inclusive, fue el equipo europeo quien tuvo las aproximaciones más cercanas para anotar el segundo gol.

Costa Rica intentará recuperar la esencia del Mundial Brasil 2014 cuando en el grupo de la muerte y siendo el rival más débil en el papel, dieron la campanada venciendo a Italia y a Uruguay aunado al empate contra Inglaterra que les dio el pase a octavos de final. Hoy, Óscar Ramírez, tendrá la encomienda de motivar a su escuadra para dar otro resultado heroico ante la ‘verdeamarela’.

Antecedentes

Este enfrentamiento será el onceavo entre ambas selecciones, el cual favorece a la ‘Canarinha’ con nueve triunfos a cambio de un solo descalabro. En Mundiales se han enfrentado en dos ocasiones: 1-0 en Italia 1990 y 5-2 en Corea-Japón 2002 (ambas a favor de Brasil). Además, la única victoria costarricense aconteció en un partido amistoso en 1960 con triunfo de 3-0.

Jugadores a seguir:

Neymar: A pesar de regresar en plan grande en los juegos de preparación, el astro brasileño estuvo muy lejos de un óptimo rendimiento en el choque inaugural aunado a que esta semana ha estado entre ‘algodones’, pero aún así, será la principal arma para darle la primera victoria del Mundial a Brasil.

Bryan Ruiz: Si hay un jugador en el equipo centroamericano en poder cambiar el rumbo del partido es bajo los pies del futbolista del Sporting de Lisboa, quien es capaz con su inteligencia y experiencia de surtir de balones a los delanteros o realizar disparos peligrosos de media distancia.

