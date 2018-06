Previa Alemania - Suecia: se juegan la vida los campeones del mundo

Google Plus

Será una auténtica final para Alemania dadas las condiciones que habrá en el grupo, después de que se lleve a cabo el juego de Corea del Sur vs México en el segundo turno del día. Es por eso, que los germanos deben tener el temple suficiente para afrontar el duelo ante Suecia; selección que saldrá con una postura defensiva dada la ventja que tiene al ya estar con tres unidades.

Retomar el camino

La gran sorpresa que se llevó Alemania en el inicio de su defensoría de la Copa del Mundo ante México, fue un golpe duro de realidad pero fue a tiempo. No fueron las formas acostumbradas de cómo juega Alemania, pero tienen lo necesario para reaccionar en base al buen futbol que saben mostrar y después reflejar en el marcador.

Mantener el esquema a cómo de lugar

Jugando a lo que sabe y con sus dos líneas de cuatro bien formadas de atrás hacia adelante, es así que la forma de Suecia poco a poco le ha dado resultados en los más recientes años. El contraste de la defensiva a la ofensiva es muy notorio, pero impondrán el juego dentro de su terreno ante Alemania para sacar beneficio del resultado del empate que los beneficia.

¿Cómo llegan?

El estreno de Alemania en el Mundial fue ante el siempre constante México en la fase de grupos. Pero para nada, se esperaba que sufriera tanto Alemania en el tramité del partido. cayeron por la mínima diferencia contra el Tri con gol de Hirving Lozano. Aunque generaron opciones de peligro, la mala contundencia y una gran atajada de Guillermo Ochoa en un intento de tiro libre por parte de Toni Kroos.

Uno de los partidos que más cortado y ríspido se ha llevado a cabo en el Mundial fue en el Suecia vs Corea. Pocas fueron las verdaderas opciones de peligro que se hicieron y un penal de Granqvist fue suficiente para definir la victoria de Suecia. No sin antes interviniera el VAR para hacer válida la marcación desde los once pasos.

Jugadores a seguir

Timo Werner, delantero de Alemania. Pocos serán los espacios que dejará la selección rival para poder dejar jugar como sabe a los actuales Campeones del Mundo. Es por eso que la efectividad de Werner debe estar casi perfecta, ya que las oportunidades ante el arquero deberá definirlas para poner arriba a su equipo y no se desespere el equipo.

Emil Forsberg, mediocampista de Suecia. El motor y único jugador del cuadro sueco que tiene esa capacidad de hacer algo diferente en el equipo de los Vikingos. Forsberg debe ser más determinante en el desarrollo de los 90 minutos, porque en su primer juego estuvo bastante ausente de tocar el balón y provocó que el volumen del equipo bajara gradualmente.

Posibles alineaciones