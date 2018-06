Previa Arabia Saudí vs Egipto: cerrar con orgullo el Mundial

Google Plus

Dos selecciones eliminadas se enfrentarán este lunes con una sola consigna en mente: no irse en cero en este Mundial. Ambos combinados cayeron ante Rusia y Uruguay en las jornadas anteriores por lo que no suman unidades, y, para los sauditas, la cosa es más complicada al no anotar gol todavía.

Aún así hay mucho en juego. El orgullo de tener estadísticamente una victoria en esta edición de la Copa del Mundo y el hecho de vencer a un país con el que se ha tenido conflictos bélicos en los últimos siglos.

En búsqueda del gol

Arabia Saudí es una de las cuatro selecciones que no han podido marcar en Rusia. Sus carencias han sido notorias en los partidos de esta fase de grupos, al caer 5-0 en el duelo inaugural ante Rusia y por la mínima diferencia ante Uruguay, sin un estilo táctico de juego.

Esa deberá ser la consigna de los asiáticos, buscar el gol, los egipcios salen con ligero favoritismo para este partido, pero Arabia Saudí querrá complicar el panorama del encuentro como sucedió ante los charrúas. Es ahora o no será nunca para los ofensivos liderados por Al- Sahlawi o Al-Muwallad.

Foto: Matthias Hangst

Generar más que defensa

Héctor Cúper sigue fiel a su estilo: mantener el orden defensivo como una prioridad. Lamentablemente para el seleccionador argentino, esto no ha funcionado del todo, cayeron ante Uruguay por la mínima diferencia en un gol de cabeza durante los últimos minutos y perdieron 3-1 ante Rusia, donde todo se descontroló por un autogol.

Enfrente tendrán a un equipo que genera más a la ofensiva, por lo que la última línea egipcia deberá tener el mismo cuidado que en los partidos anteriores, pero la ofensiva también debe despertar. Liderados por Mo Salah, autor del gol ante Uruguay por la vía penal, los "faraones" buscarán la posesión del esférico y el triunfo para cerrar el Mundial, algo que no han logrado.

Foto: Alex Livesey

Jugadores a seguir

Mohammed Al-Sahlawi: El veterano ha sido uno de los estandartes de "los hijos del desierto", su gran participación goleadora en eliminatorias podría aparecer en este último partido de su selección en Rusia. Sería una revancha para él, tras no conseguirlo en Alemania hace 12 años.

Foto: Ryan Pierse

Mohamed Salah: La estrella del Liverpool es quien cambia el panorama para los egipcios, si bien, ante Rusia no fue tan desequilibrante tras su ausencia ante Uruguay, sigue siendo el factor clave si los "faraones" quieren logra algo para este partido.