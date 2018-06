Cardíaco empate entre Portugal e Irán

Google Plus

El Mordovian Arena fue testigo del último enfrentamiento de fase de grupos correspondiente al grupo B, para definir el liderato entre España y Portugal.

La selección portuguesa se enfrentó a la selección Iraní mientras que los españoles le hicieron frente a los marroquíes.

Los seleccionados lusos, tuvieron que redoblar esfuerzos porque sus rivales Iranís se quedaron muy cerca de lograr la hazaña y calificar al último momento.

Fue una genialidad de Ricardo Quaresma, la que abrió el marcador y puso en ventaja a los portugueses antes de finalizar el segundo tiempo.

Cinco minutos después de iniciar la parte complementaria fue sancionada una pena máxima sobre el comandante Cristiano Ronaldo, que dejaba muchas dudas sobre su correcta marcación, sin embargo, el cancerbero iraní Ali Beiranvand se vistió de héroe y atajo el penal de CR7 para mantener el marcador 1-0.

Foto: FIFA.com

A partir de ese instante los iranís renacieron y comenzaron a jugar cerca del área rival, Rui Patricio atajo correctamente en varias ocasiones para mantener su portería en cero.

La polémica del VAR, se haría presente nuevamente en esta copa del mundo, pero ahora no para validar goles o sancionar un penalti, si no que fue utilizada por el nazareno central, Enrique Cáceres, para revisar una agresión de Cristiano Ronaldo sobre un jugador iraní, pero el árbitro solamente amonestó al jugador al no considerarla agresión.

Foto: FIFA.com

Cuando todo parecía apuntar a que la victoria de la selección lusa los dejaría de líderes de su grupo, un error garrafal de la zaga portuguesa provocaría la marcación del penalti no. 20 en esta copa del mundo, el cual se convertiría en un nuevo record, que supera la marca de 18 en tres ediciones previas (1990, 1998 y 2002).

Karim Ansarifard logró vencer a Rui Patricio para igualar el marcador y solamente acariciar la clasificación quedándose en el tercer puesto con 4 puntos.

Con este resultado y por diferencia de goles Portugal quedó segundo del Grupo B y se verá las caras contra la selección de Uruguay en los octavos de final.