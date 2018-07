Dramático pase croata para seguir con vida en Rusia 2018

Google Plus

Un partido que comenzó cargado de emociones y que parecía que iba a ser de los mejores de la Copa del Mundo, se puso apretado en medio campo y difícil de generar opciones para ambos conjuntos.

Goles tempraneros

El reloj todavía no llegaba a los 60 segundo cuando Dinamarca cobró un largo saque de manos al área grande que la defensa croata no pudo despejar, por lo que Jorgensen en el área chica remató potente y de forma cruzada, aunque el guardameta Subasic alcanzó a desviar la trayectoria del balón con el brazo izquierdo, no impidió la primera anotación del partido a favor de Dinamarca.

Sin embargo, poco le duró el gusto al conjunto danés, ya que al minuto cuatro tras un corte en el centro, el rebote le cayó a Mandzukic que, de media vuelta y de primera intención, mandó el balón al fondo de las redes, anotando el del empate rápidamente.

A raíz de entonces, el partido se tornó muy trabado y ninguno de los dos equipos pudo dominar en posesión ni en aproximaciones, aunque Croacia fue el equipo que más lo intentó mediante un disparo de Perisic en tiro libre que se quedó en la barrera al 10’. Nueve minutos más tarde, la polémica arbitral se generó cuando Mandzukic cayó ante la presión de un rival, pero el silbante argentino señaló que no había infracción. Llegó el minuto 28 y Croacia bombardeó el área danesa con disparos de Rakitic y Perisic que atajó en un par de ocasiones Schmeichel. La primera etapa culminó con un tiro de Rakitic a primer poste que atajó el portero danés.

Para la parte complementaria tuvieron que transcurrir más de 25 minutos para que se generara el primer remate de los segundos 45 minutos cuando Braithwaite le pegó de media distancia al territorio de Subasic. En los últimos 15 minutos Croacia apretó y fue el conjunto que más buscó la segunda anotación con remates de Rebic, Perisic y Rakitic, sin embargo, ninguno pudo perforar la portería, por lo que se tuvieron que ir a los tiempos extras.

Prórroga

En los primeros 15 minutos la más clara perteneció a Dinamarca, ya que Schone remató desde fuera del área mandando su balón muy cerca de la portería rival.

En el último tiempo extra, Dinamarca arreció a la portería rival y el recién ingresado Sisto realizó un recorte para meter el peligroso disparo que pasó cerca del poste izquierdo del guardameta.

Modric tuvo la del gane

Fue hasta el minuto 113 que se produjo la más clara del cotejo, puesto que Modric tomó la esférica y la filtró ante el pique de Rebic que se quitó al guardameta y cuando se preparaba para empalmarla, fue derribado por el defensor dentro del área y Pitana no dudó en marcar la pena máxima. Dos minutos más tarde, Modric la impactó fuerte y abajo, pero sin colocación, por lo que Schmeichel atajó y mandó el partido a la ronda de tiros penales.

Subasic se vistió de héroe

En la primera ronda ambos países erraron sus penales, aunque en las siguientes dos ambos anotaron, incluyendo el penal que de nueva cuenta cobró Modric, aunque esta vez si anotó. Para el cuarto disparo Schone lo ejecutó mal y Subasic lo paró, no obstante en la respuesta, de igual forma Pivaric lo falló. Ambos llegaron empatados a dos para el último penal, aunque la suerte fue distinta, ya que Jorgensen terminó equivocándose en su tiro, por lo que el jugador del Barcelona, Iván Rakitic, engañó perfectamente al guardameta para marcar el gol y darle el triunfo a Croacia, que estará enfrentando en cuartos de final el próximo sábado a la anfitriona Rusia.