Previa Bélgica - Japón: los Diablos no quieren otra sorpresa en el certamen

El Mundial Rusia 2018 se ha caracterizado porque los equipos se han impuesto en lo táctico por encima de lo individual, aunado a que las grandes potencias o los países favoritos han caído rápidamente en este torneo. Aunque Bélgica no ha llegado a una final en la Copa del Mundo, es marcado para muchos como el favorito por el fútbol desplegado en la primera ronda, por lo que no deberán confiarse de los nipones que, aunque hayan avanzado por 'panzazo', cuentan con jugadores destacados en las mejores ligas del mundo.

El ganador de este partido enfrentará al vencedor del duelo entre Brasil y México.

A realizar la diablura

Si hay un equipo que cautivó con un futbol vistoso, dinámico y ofensivo fue Bélgica, el cual no tuvo mayores problemas para asegurar su pase a la ronda de octavos de final. En primera instancia jugó contra la debutante Panamá y le hizo pagar la facturar al golearlo tres por cero. En el siguiente cotejo, no tuvo piedad de Túnez para ganarle cinco por dos, aunque destacaron las desatenciones defensivas en varios lapsos del partido. Por último, en el juego contra Inglaterra Roberto Martínez le dio descanso a muchos de los elementos titulares, pero eso no fue impedimento para sacar la victoria por la mínima ante los ingleses.

Cabe destacar que en las últimas justas mundialistas o Eurocopas, si bien los Diablos Rojos han avanzado más allá de la fase de grupos, cuando entran en instancia de octavos o cuartos han quedado eliminados, por lo que intentarán en Rusia cambiar la historia y darle una gran alegría a su gente con por lo menos llegar a la gran final.

Gestar la sorpresa

Japón llegaba con mínimas posibilidades para avanzar a la siguiente ronda, no obstante, fue el único país de Asia que pudo lograr la clasificación a octavos de final.

Durante el primer partido dieron la primera campanada al aprovechar el hombre de más en gran parte del juego para imponerse a Colombia dos por uno. En el segundo enfrentamiento, desatenciones defensivas aunado a cuestiones individuales provocaron un atractivo empate a dos ante Senegal. Por lo que llegaron a la última fecha con amplias opciones de avanzar, no obstante, complicaron en demasía su pase al perder con Polonia y, sumado a la derrota de Senegal, el cuadro nipón se clasificó por el criterio de Fair Play, al tener menos tarjetas amarillas que los africanos.

El encuentro luce como uno de los más disparejos en esta instancia, pero Japón llegará con la consigna de todo que ganar y nada que perder, por lo que podría convertirse en un equipo difícil.

Antecedentes

Dos enfrentamientos en el actual siglo han tenido ambas selecciones. La primera aconteció en la fase de grupos del Mundial Corea Japón 2002 cuando terminaron dividendo unidades con un empate a dos. El más reciente choque sucedió el año pasado en un partido amistoso, en el que los Diablos Rojos se impusieron por la mínima al cuadro del sol naciente.

Jugadores a seguir

Romelu Lukaku: Uno de los máximos artilleros de este Mundial, se perdió el juego contra Inglaterra por una molestia, sin embargo, parece que estará listo para uno de los duelos más importantes en la historia de Bélgica. La velocidad y puntería son dos de sus principales virtudes que tendrán que aparecer para darle la victoria a los Diablos Rojos.

Keisuke Honda: A pesar de no tener muchos minutos en este Mundial, es un hombre fundamental para el esquema ofensivo del conjunto asiático. Ya colaboró con un gol y de sus pies se puede generar algún chispazo para cambiar el rumbo del partido.

