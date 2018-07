Previa Uruguay - Francia: por la gloria de ser semifinalista

Google Plus

De nueva cuenta la rivalidad entre Europa y América entra en disputa cuando uruguayos y franceses se enfrenten en la búsqueda de seguir con vida en el Mundial Rusia 2018. Los charrúas vienen de eliminar a Cristiano Ronaldo; mientras que Francia hizo lo propio con Lionel Messi.

Colocar a Sudamérica en lo más alto

De menos a más es como se ha dado el Mundial para Uruguay, quienes son uno de los dos equipos que han ganado los cuatro partidos durante los 90 minutos.

La duda en el seno charrúa será la participación de Edison Cavani para el juego del viernes, por lo que unos minutos antes del silbatazo, el timonel y el cuerpo técnico determinarán si puede iniciar.

Uruguay junto con Brasil, son los únicos dos países del continente americano que sobreviven en Rusia 2018.

Uruguay comenzó de forma dubitativa al ganar de último minuto a Egipto en el primer partido. Posteriormente dio una pobre exhibición al derrotar por la mínima a Arabia Saudita, sin embargo, se reivindicaron en el cierre de la fase de grupos al golear al anfitrión Rusia tres por cero. Para la ronda de octavos tuvieron muchas complicaciones al vencer dos por uno a Portugal, mostrando un fútbol ordenado defensivamente y con una pegada mortal con la dupla Cavani-Suárez.

Pegada letal

Pese a la poca diferencia en el marcador en el juego pasado contra Argentina, los galos demostraron tener una ofensiva contundente por la vía del contragolpe, basados en velocidad, técnica y precisión al momento de definir.

La historia para Francia comenzó con la utilización del VAR para vencer a Australia dos por uno en el juego inaugural. Después, sacaron la victoria uno por cero ante Perú y en un aburrido empate, igualaron contra Dinamarca.

En octavos de final dieron la mejor exhibición en la Copa del Mundo para derrotar a una de las favoritas como lo era la albiceleste. Cabe señalar que Francia no llega a una final desde Alemania 2006, cuando perdió en penales ante Italia.

Antecedentes

Siete veces se han enfrentado ambas selecciones y tres de ellas han sido en campeonatos mundiales. La primera aconteció en Inglaterra 1966 con victoria sudamericana de 2-1. Fue hasta Corea Japón 2002 cuando se reencontraron con empate a cero. Y, el último de ellos, sucedió en Sudáfrica 2010 en fase de grupos con otro empate sin anotaciones.

El último choque entre ambas naciones fue en un partido amistoso en el 2013 con triunfo uruguayo por la mínima.

Jugadores a seguir

Luis Suárez: La dupla que ha formado con Cavani ha sido de cuidado para los adversarios, ya que cuando no aparece el uno, si lo hace el otro. El entendimiento y la química entre los dos ha sido notoria, por lo que si Cavani no llegara a jugar, sería una sensible baja.

El jugador del Barcelona ya anotó en el certamen y es uno de los pocos futbolistas que por sí mismo se puede crear jugadas manifiestas de gol para conducir hacia el triunfo a favor de los sudamericanos.

Kylian Mbappé: Uno de los jugadores más jóvenes de la Copa del Mundo. Mbappé ha sido de los futbolistas más destacados de Francia, sobre todo del último partido, donde su velocidad y técnica fueron las principales armas para vencer a una frágil y lenta defensa albiceleste.

Posibles alineaciones