Tite: “Va a ser un gran partido”

Muchos de los favoritos han caído en el Mundial Rusia 2018, sin embargo, Brasil se encuentra vivo y en los últimos juegos ha retomado el gran nivel que lo llegó a caracterizar hace algún tiempo.

En rueda de prensa previo al partido, Tite mencionó algunas virtudes de Bélgica: “Va a ser un gran partido con dos equipos que privilegian un fútbol hermoso, cada uno con sus características. Bélgica tiene valores individuales, un gran técnico, y han hecho una gran campaña”.

Asimismo, admitió que no le gustaría que acabase definiéndose el pase desde el manchón penal: “Para mí un partido de fútbol no debería terminar en penales. Se debería encontrar otra forma, no sé, otro tipo de definición para una eliminatoria; patear un penal en un Mundial es una gran responsabilidad y claro que se ensayan, porque el lanzamiento desarrolla una técnica que está asociada con el control emocional”.

Además, comentó que por decisión personal Marcelo regresará al cuadro inicial: “Conversé con los dos. Marcelo salió por un problema clínico y no regresó al siguiente juego por un problema físico. Filipe Luis jugó mucho en los dos últimos juegos competidos, dejó todo en la cancha y por decisión regresará Marcelo a la titularidad”.

También, explicó otros cambios que realizará ante la suspensión de Casemiro: “Paulinho salió del último partido por un golpe que le dificultaba moverse. Por lo que la selección brasileña tiene elementos suficientes para cubrirlo y ahora Fernandinho va a jugar. Además de que Marquinhos puede jugar como primer mediocampista, ya jugó así conmigo, de hecho, su primer partido como profesional fue contra el Palmeiras de volante y tiene las cualidades para estar ahí”.

Por último, no quiso entrar en detalles sobre Neymar, solamente acotó que debe de retornar a un buen nivel futbolístico: “Ya me he manifestado respecto a Neymar y de forma bastante específica sobre los acontecimientos de él. Miren los videos. Lo que me interesa es que esté en un altísimo nivel de nuevo y más que eso. No es sólo cuestión de tener la pelota y hacer dribles, sino que también hay transacciones defensivas y verán como empieza a colaborar de forma colectiva”, finalizó Tite.