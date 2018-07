Análisis post partido: la pegada francesa aniquiló a la cenicienta Croacia

Francia no se caracterizó por desarrollar el fútbol más lucido y vistoso del Mundial Rusia 2018, pero si fue el más inteligente y el que mejor aprovechó los descuidos del rival para capitalizarlo en el marcador. En cambio, Croacia propuso más el partido, tuvo una mayor tenencia de la pelota y generó algunas aproximaciones de cara al marco de Hugo Lloris, no obstante, no tuvo la puntería fina y en la parte complementaria cayó en un abismo del cual ya no se pudo levantar.

Cabe destacar que ante un enfrentamiento muy cerrado, los goles del primer tiempo fueron derivados de acciones de tácticas fija, las cuales fueron la llave para anotar en la pizarra. Dichas anotaciones marcaron la pauta del juego que en la mayoría de ellas fueron a favor del equipo francés.

Para el juego de hoy Didier Deschamps colocó a Lloris en el marco; Umtiti y Varane en la central junto con Hernández por la lateral izquierda y Pavard por la derecha; en el centro del mediocampo estuvo Kanté y Pogba que, este último, en ocasiones se llegó a meter como libero con los contrales; Matuidi estuvo recargado por el sector izquierdo, Mbappé por el derecho, Griezmann por el centro y adelante Giroud.

Por otro lado, Zlatko Dalić salió con una formación similar con Subasic en el marco; Strinic y Vrsaljko por las bandas y Vida y Lovren en la central; Brozovic como mediocampista defensivo al lado de Rakitic; Perisic abierto por izquierda y Rebic por derecha; en el centro Modric, aunque en ocasiones se recargó más hacia el lado derecho y en punta Mandzukic.

Croacia dominó durante los primeros 25 minutos en el que no dejó tomar la pelota a Francia ni desarrollar contragolpes. La mancuerna en mediocampo lució para avasallar a los franceses aunado a la constante llegada de los laterales, que por momentos fungieron como extremos por las bandas.

Fue hasta el minuto 18 cuando Griezmann ejecutó el tiro libre directo, el cual contó con el ligero desvío de Mandzukic para meter el gol en propio arco y darle la ventaja a los galos. Croacia entró en confusión, pero no dejó de atacar y, de nueva cuenta en jugada de táctica fija tras una serie de rebotes, Perisic jaló el balón y metió el fogonazo para colocar el empate.

De lo poco que pudo generar Francia en la primera etapa fue un tiro de esquina, en la que uno de los defensores metió la mano para que Néstor Pitana tuviese que recurrir al VAR y determinara sancionar la pena máxima que fue cobrada por Griezmann, para devolverle la ventaja a su equipo dos por uno.

Para los segundos 45 minutos, Nzonzi entró por Kanté y el cambio le ayudó a Francia para insistir más en campo rival. Después de aguantar cinco minutos el vendaval croata, al 59’ cayó el tercero producto del disparo de Pogba.

El equipo croata se cayó anímicamente y esto fue aprovechado por el contrataque francés que culminó Mbappé con el remate de media distancia para vencer a Subasic y liquidar el partido cuatro por uno, sin embargo, cuando el cotejo estaba en completo dominio francés, Lloris cometió el error del partido al quererse quitar a Mandzukic en su propia área chica, por lo que el delantero punteó el balón para acercar a los croatas.

Francia entró en una faceta de nerviosismo y Croacia volvió a inclinar la cancha a su favor, pero en esta ocasión ya no tuvo la creatividad para penetrar a la defensiva rival, por lo que Francia lo sobrellevó de buena forma para ganar su segundo campeonato del mundo.