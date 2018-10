Goleada nipona para avanzar a semifinales

El nivel mejora y en los cuartos de final del Mundial Sub-20 se ha podido contemplar partidos sin mucha diferencia y no fue la excepción entre estas selecciones, ya que durante los primeros minutos del primer tiempo ninguno de los dos equipos fueron capaces de generar daño en la portería rival, además de intercambiarse constantemente la tenencia de la pelota, sin embargo, las más claras las tuvo el cuadro nipón.

Rápidamente al minuto 2 Ueki probó de media distancia que se fue de largo. Tuvo que pasar mucho tiempo para que las asiáticas se volvieran a aproximar con un servicio alto que obligó a Fischer a salir del área chica y capturar la esférica.

La insistencia de las niponas se manifestó en la recta final del primer tiempo, puesto que al 37’ Takarada dejó ir la más clara del partido al rematar completamente sola un servicio proveniente del sector izquierdo que no pudo darle dirección de arco y el cual pasó desviado. Tres minutos después, un centro más de tiro libre directo que pasó de largo por toda el área debido a que Ueki no pudo desviarla rumbo al arco. Por último, tras la atajada de la portera Fischer, el rebote le cayó a Hayashi, quien la empalmó para mandarla por encima de la portería.

El segundo tiempo no fue tan distinto de como cerró la primera etapa, ya que continuaron las acciones de peligro en donde las asiáticas supieron ser contundentes.

Vendaval japonés

Al minuto 59 gran jugada individual de Endo que realizó el recorte y le pegó con parte interna para mandarla al palo más alejado de la guardameta y así convertir el primero del partido. Once minutos más tarde, error defensivo en la salida para que Takarada pusiera el servicio filtrado y dejara mano a mano a Ueki, quien no la pensó dos veces y la mandó a guardar para aumentar la ventaja del cuadro japonés. Sin embargo, el insistencia no cesó y al 74’ servicio a primer poste proveniente del sector izquierdo que remató de primera intención Takarada, marcando el tres por cero.

La reacción alemana empezó a aparecer y al 82’ llegó el tanto de la honra con el disparo desde fuera del área raso y colocado de Minge, quien recortó la diferencia a sólo dos anotaciones.

Japón se instaló en las semifinales y el próximo lunes enfrentará a Inglaterra.