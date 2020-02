Frank de Boer: "La diferencia entre MLS y Liga MX se está acortando"

En conmemoración del 60 aniversario del Estadio Jalisco, los Leones Negros recibirán este martes al equipo estadounidense del Atlanta United. Conferencia de prensa previa hubo al encuentro, donde los protagonistas del equipo rojinegro hablaron del nivel de la MLS, adaptación de Edson Álvarez al futbol europeo y llegada de Javier Hernández a la liga estadounidense.

"Creo que esta muy bueno que haya jugadores como Fernando y Pity en la MLS porque van a crecer el nivel de la MLS, ahora hay muchos jugadores que quieren estar en MLS, como los mexicanos, se qué hay muchos mexicanos en Estados Unidos y creo que para el bien de la liga el nivel se crece. Lo más importante es que ahora los clubes tienen academias y eso es lo más importante porque podemos transferir muchos jugadores de Argentina o México pero también tienes que empezar con los jóvenes que quieren estar, esto será muy bueno de reconocer porque va crecer el nivel a futuro. Todavía hay diferencia con la Liga MX, pero es mucho menos que antes", Frank de Boer destacó el gran cambio de nivel que está tomando la MLS.

Una de las grandes estrellas de esta liga es Gonzalo 'Pity' Martínez y habló de lo que él ha podido palpar de esta competencia en la Unión Americana: "El futbol de EU ha crecido un montón, el Atlanta ha demostrado internacionalmente también, le ganamos al América una final, los equipos de Estados Unidos ven que estamos creciendo, los chicos de EU están mas profesionales, lo toman de otra manera, mucho mas serio y los que venimos de fuera les damos esa hambre que antes no tenían profesionalmente lo digo. Yo no tuve propuestas de México y si de Estados Unidos, me parece que la MLS está apostando por jugadores jóvenes y no tanto por grandes que estén cerca del retiro, la liga está creciendo porque apuesta a jugadores más jóvenes", fue contundente.

De las nuevas incorporaciones de este equipo de la Conferencia Este, Fernando Meza, ex jugador del Necaxa explicó las diferencias que ha visto en ambas ligas en el poco tiempo que lleva en su escuadra: "Me tocó jugar en la Liga MX, la verdad que es muy atractiva, muy linda, pero lo que te ofrece la MLS, te ofrece estructura que quizá en el futbol mexicano no todos los equipos la tienen, por lo menos hace poco que estoy en la MLS y hacer una comparación por ahí es muy reciente pero creo que de a poquito la Liga esta empezando a contratar jugadores", declaró.

Una vez más tomó la palabra el 'Pity' Martínez y dio su opinión de la llegada de Javier Hernández al LA Galaxy y salida de Zlatan Ibrahimović: "Lamentamos la salida de Zlatan pero se agregan otros que por ahí no tienen su nombre, pero son grandes jugadores, son jóvenes y harán crecer la liga. Darle la bienvenida al Chicharito que es un hombre importante, esperemos lo disfrute, no le será fácil, no es una liga fácil y tiene que estar preparado al máximo para afrontar los partidos que no son los que eran unos años atrás, darle la bienvenida y creo que es un gran profesional y lo asumirá como lo pienso yo", mandó mensaje Martínez al Chicharito.

De Boer también se dio tiempo para charla sobre Edson Álvarez y su proceso que está teniendo en el Ajax. Equipo en el cual jugó y dirigió: "Es normal que tenga que adaptarse a cualquier otra cultura o liga, creo que Álvarez quizá también tiene un poco de problema con eso, pero es un muy buen jugador y ha enseñado su nivel también en partidos importantes, ha marcado goles importantes y quizá todavía no el club tiene duda si es mejor en medio campo o de central, pero estoy seguro que va demostrar en estos últimos meses su calidad. Siempre es difícil he visto tantas veces cuando un jugador viene a otra cultura tiene que adaptarse, normalmente cuesta un año y por eso no tienes que tener pánico a algo así, porque ha demostrado aquí en la Liga MX y en unos partidos con Alan que es muy buen jugador, así que no tengo duda que puede jugar muy bien", culminó.