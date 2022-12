Didier Deschamps: "La posibilidad de ganar está muy cerca"

Tras la contundente victoria de Francia, dónde los dirigidos por Deschamps llegaron a la final de esta Copa del Mundo; su técnico se dio cita ante los medios de comunicación.

Deschamps habló acerca de su sentir en esta semifinal, dónde dieron un enorme paso rumbo a la final: “Hay emoción y orgullo. Obviamente, hoy fue un paso importante, pero falta uno más. Llevamos un mes juntos, nunca es fácil, pero aquí está. Ha sido felicidad hasta ahora y mis jugadores han sido recompensados, al igual que todo el grupo”.

El técnico habló acerca de cómo fue viendo el trámite del partido, así cómo sus sensaciones: “Empezamos el partido como queríamos y conseguimos el gol. Con el gol de Muani conseguimos la final. Pero Marruecos es una selección de mucha calidad. Demostró que no era casualidad que llegara tan lejos”.



Habló acerca del buen juego que hizo Marruecos, digno rival que fue bastante complicado vencer: “En la segunda mitad nos presionaron bastante. En algunas posiciones la suerte estuvo de nuestro lado. Aunque no pudimos controlar mucho el juego, merecimos la final. Ahora queda un último paso”.

Didier también habló acerca de las ausencias de Upamecano y Rabiot, jugadores que no quiso arriesgar para evtar una lesión fuerte que los dejara fuera del último encuentro.

Los dirigidos por Deschamps dieron un grato encuentro ante Marruecos, sin embargo es hora de dar la vuelta a la página y prepararse para el encuentro que se vendrá este domingo en busca de regresar a wsu respectivo país con la Copa del Mundo.

Blaise, t'es tombé dans un traquenard ! 😂 pic.twitter.com/tQuRG9vxo0 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) December 14, 2022

El equipo de Francia buscará vencer a Argentina, y sumar una estrella más en su escudo para seguir sumando trofeos.