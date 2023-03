Inglaterra suma de tres

Esta tarde Inglaterra visitó a Italia en el encuentro correspondiente a la jornada 1 de la ronda de eliminatorias rumbo a la Eurocopa 2024.

El encuentro arrancó de ida y vuelta, sin embargo Inglaterra iba tomando fuerza y acercándose al arco rival, sin embargo para el 13' apareció Declan Rice y mandó letal disparo al arco poniendo el primero para los ingleses.

El partido continuó su curso, pese a que Italia intentaba generar de la mano de Retegui y Spinazzola, el equipo local no lograba llegar al arco de Pickford.

Transcurridos los primeros 43 minutos del encuentro, el silbante señaló una mano dentro del área y marcó la pena máxima en favor de la visita, mismo que Harry Kane ejecutó de gran forma para aumentar la ventaja y además, convertirse en el máximo anotador de la selección de Inglaterra, terminando de esta forma el primero tiempo con la Azzurri abajo.

Just so proud to be this country's all time top goalscorer it's something you can't even dream about as a kid. A magical moment. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🦁🦁🦁 pic.twitter.com/qeSVaFi4pJ