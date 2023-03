Victoria dominante de Inglaterra

En la mañana del domingo, la selección de Inglaterra de fútbol ganó 2 a 0 en contra de Ucrania en el Wembley Stadium. Fue un encuentro interesante, ambas selecciones de fútbol pertenecientes al Grupo C buscaban la victoria para conseguir uno de los boletos para la Eurocopa 2024.

Inglaterra llegaba al encuentro como el favorito a ganar, eran el primer lugar del Grupo C después de ganar 2 a 1 a Italia en la primera jornada del torneo y buscaba asegurar su posición en la tabla general. Por otra parte, Ucrania hacía su debut en el torneo, buscaban empezar con el pie derecho y dar la sorpresa en el partido.

El juego inició a las 10:00 horas, los primeros 10 minutos el juego se veía muy parejo, ambos equipos jugaban muy bien y se peleaban por el balón en medio campo. A partir del minuto 18 la selección inglesa empezó a controlar la posesión del balón y tenía varios ataques peligrosos. Ucrania defendía muy bien y esperaban pacientemente para hacer contragolpes.

En el minuto 37, Harry Kane logró disparar con el pie izquierdo y el balón terminó en el ángulo izquierdo de la portería. Inglaterra se ponía arriba 1 a 0 en el marcador pero no sería todo. Bukayo Saka anotaría un golazo en el minuto 40 que nadie se esperaba y que anotó de igual manera en el ángulo izquierdo. Después de 4 minutos agregados, el árbitro silbaba y terminaba el primer tiempo. Ambos equipos tendrían un descanso para poder cambiar de estrategia y volver al juego.

Regresando del descanso, Inglaterra presionaba en toda la cancha a Ucrania y buscaban meter su tercer gol del partido. En el minuto 62, Ucrania hacía tres cambios que buscaban poder empatar con eso el partido. El tiempo seguía corriendo,las faltas se volvían muy seguidas y el jugador de Ucrania Ruslan Malinovskyi era el primer amonestado del partido.

Inglaterra lograba ponerse arriba en el marcador por dos goles y ponía en aprietos a Ucrania. Faltando unos minutos del juego era evidente el dominio de Inglaterra y después de 4 minutos agregados Inglaterra se quedó con la victoria.

Próximo Partido y jugadores destacados

Inglaterra se coloca en el primer lugar del Grupo C, con 2 victorias consecutivas en el torneo. La selección inglesa se enfrentará a Malta el próximo 16 de junio a las 12:45 (CDMX) en el Ta' Qali National Stadium, ese partido definirá el primer lugar del Grupo C y no se lo pueden perder.

Por otro lado, Ucrania cae a la penúltima posición del grupo y se le complica poder entrar a la siguiente fase. Su próximo juego será contra Macedonia del Norte el 16 de junio a las 12:45 (CDMX) en el Tose Proeski Arena.

Jugador del partido

Hay que destacar el gran juedo del mediocampista del Arsenal, Bukayo Saka logró un gol y una asistencia en la victoria contra Ucrania. Ayuda a su país a acercarse un poco más en el torneo de clasificación para la Eurocopa.