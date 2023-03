Previa Irlanda vs Francia: pelea por el primer lugar del Grupo B

El Grupo B del Torneo de Clasificación para la Eurocopa tendrá un juego muy interesante y es un duelo clave por el primer lugar de la tabla general. Irlanda hace su debut el lunes por la tarde contra la selección de fútbol de Francia y podría dar la sorpresa.

¿Cómo llegan?

El equipo de fútbol de Francia se encuentra en el Grupo B del Torneo de Clasificación para la Eurocopa 2024. Tienen el primer lugar del grupo después de ganar 4 a 0 a Países Bajos en el Stade de France. Llegan como los favoritos a ganar este partido, por el gran equipo que tienen y el buen momento por el que pasan. Por otro lado, Irlanda tendrá su primer partido del torneo y será contra un equipo difícil. Irlanda busca colocarse en lo alto del grupo por lo que deberá ganar todos los juegos posibles y tratar de colocarse en los dos primeros lugares del grupo para conseguir un boleto para la Eurocopa 2024.

¿Dónde ver y a qué hora juega Irlanda vs Francia?

El juego será transmitido en televisión por Sky HD. También será transmitido en streaming por Blue To Go Video Everywhere. El silbatazo inicial es a las 12:45 horas (CDMX) y VAVEL te traerá el minuto a minuto.

Antecedentes

Irlanda y Francia se han enfrentado en múltiples ocasiones. Su último enfrentamiento fue el 28 de mayo de 2018, Francia ganó 2 a 0 en el Stade de France y fue un partido amistoso. Aquel enfrentamiento estuvo lleno de faltas, tarjetas amarillas, tiros de esquina y muchos goles que esperamos que se vuelvan a repetir el lunes.

Jugadores a seguir

Kylian Mbappé: el delantero de 24 años es uno de los mejores jugadores del mundo, juega para el Paris Saint-Germain y es el mayor anotador del equipo con 19 goles en 24 juegos en la Ligue 1.

Francia

Evan Ferguson: el delantero de 18 años que regresa de lesión, juega en el Brighton & Hove Albion de la Premier League y podríamos verlo anotar el lunes contra Francia. Ha logrado 3 goles y 3 asistencias en tan sólo 10 juegos en la liga inglesa y anotó en el partido pasado contra Latvia.