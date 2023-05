Real Madrid vs Manchester City: empate a un tanto en el Bernabéu

El Real Madrid se midió ante su rival el Manchester City, buscando aprovecharse como locales en el Estadio Santiago Bernabéu, en un encuentro de las semifinales de la Champions League, donde ambos clubes se disputaban medio boleto a la gran final, aunque el resultado acabó 1-1.

En la primera parte ambas escuadras iniciaron con todo, estando de un área a otra con un dominio inglés, pues salieron decididos a llevarse el triunfo, al avanzar los minutos el City ampliaba el dominio del balón.

El Madrid no bajaba los brazos, mientras el City tenían oportunidades que no aprovechaban, pero en la primera parte no lograron hacerse nada, lo más destacado de la primera parte fue el golazo de Vinicius Junior al 36’, pegándole un zapatazo desde afuera del área que dejó sin opción al arquero brasileño.

Pero las acciones no paraban, en el tiempo agregado de la primera parte, Toni Kroos se barrió llevándose de frente a su compatriota İlkay Gündoğan y vio la tarjeta amarilla.

Noche de Champions

En el segundo tiempo, ambos equipos saltaron con todo, los dos entrenadores confiaban en su club, no realizaban cambios, Madrid no salió de la mejor manera, pues seguía con poco dominio del balón.

Kevin de Bryune Córdova vio una oportunidad al 51’, pero que el arquero madridista sacó una acción peligrosa, pero era la única oportunidad que el mediocampista intentaría.

Reuters

Al 69’ De Bruyne marcó un golazo desde afuera del área, sacando el zapatazo que empató el encuentro y ponía más emoción al encuentro.

2 minutos después İlkay Gündoğan vio la tarjeta amarilla. Benzema tuvo de cabeza la vuelta del marcador, pero el arquero brasileño reaccionó de manera espectacular mandándolo por un costado.

Al 79’, Eduardo Camavinga vio en la tarjeta amarilla. Al 82’ Carlo Ancelotti realizaba el primer cambio del encuentro, sacó Rodrygo por Marco Asensio y al 84’ sacó a Toni Kroos por Aurélien Tchouaméni.

El Madrid quería el segundo, teniendo bastante presión en el arco inglés, pero ambos clubes se estaban desesperando por el gol, no querían el empate.

Al 87’ se vieron 2 acciones, Bernando Silva vio la tarjeta amarilla, por lo que Ancelotti sacó a Luka Modrić por Nacho Fernández Iglesias.

Tchouaméni ponía a prueba a Ederson al 88’ con un zapatazo de primera intención y con el gran reflejo del arquero salvaba a su club, mandando a tiro de esquina, la afición ya cantaba el gol.

Por lo que todo se definirá en Inglaterra y poniendo más emoción a la serie. Cabe destacar que Ancelotti vio tarjeta amarilla en el transcurso del juego por varias protestas y Guardiola jugó el partido completo con el XI inicial, no realizó ningún cambio.