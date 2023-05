El Inter se queda la ventaja ante el Milan

Este miércoles en punto de las 13:00 hrs. de México, el Milan recibió al Inter en San Siro, buscando sacar ventaja del primer encuentro de dos de la semifinal de la UEFA Champions League.

El partido inició bastante movido, sin embargo, únicamente bastaron siete minutos para que el Inter, tras un gran centro, Dzeko se encontraría con el esférico y de volea, mandaba un letal disparo al arco de Maignan para abrir el marcador.

Tan sólo cuatro minutos más tarde, Mkhitaryan entraba sólo al área del Milan, controlaba y disparaba para aumentar la ventaja, sin encontrar oposición alguna por parte de la defensa del Milan, que aún no se hacía presente.

Milan intentaba reaccionar, fue para el minuto 16 que Calhanoglu mandaba un trallazo, pero este se estrellaría en el travesaño y saldía del área.

El Inter seguía presionando, pero no lograba encontrarse nuevamente con el arco resguardado por Maignan; para el 31' el silbante señalaba la pena máxima para la visita, sin embargo tras revisar en el video arbitraje determinó que Lautaro se cayó sólo y no hay influencia de Kjaer.

Sobre la recta final del primer tiempo tanto Giroud cómo Saelemaekers por parte de los locales buscaron el arco rival, sin embargo la puntería no los acompañaba y terminaban yéndose al descanso en desventaja.

Para el complemento Pioli y sus pupilos buscaron irse al frente, luego de dos minutos de iniciar el encuentro, Hernández mandaba centro al área, pero Giroud no logra encontrarse con el esférico.

Para el 53' Dzeko llegaba sólo, pero Maignan en el mano a mano terminó sacándole el esférico al delantero, evitando que disparara en busca del tercero para la visita.

Milan controlaba el esférico y tenía llegada, pero no lograba definir de manera correcta para acortar la distancia en el marcador de los de Inzaghi.

Para el 81' Correa mandó un letal disparo al arco, pero Onana terminó controlando de manera correcta, evitando que el peligro siguiera en su área.

El encuentro continuó, sin embargo el Milan no logró hacer efectivo su dominio y terminó cayendo dos goles a cero en la semifinal de ida de la UEFA Champions League.