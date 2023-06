Estados Unidos rescata el empate en el arranque de la Copa Oro

En el primer partido de la Copa Oro de la CONCACAF Nations League, Estados Unidos y Jamaica dividieron puntos luego de un empate por marcador de 1 a 1 para conseguir sus primeros puntos en el Grupo A.

El juego arrancó muy peleado con Estados Unidos lanzado al frente para tratar de abrir el marcador, sin embargo, los jamaiquinos buscaban sorprender al contragolpe y esperar el error del rival. Las primeras oportunidades llegaban, pero Estados Unidos no encontraba claridad en el arco rival. Jamaica se enfocó en defender para irse al descanso con el empate y tratar de manejar el partido. Sin embargo, al minuto 13’ aparecía Damion Lowe remataba de cabeza dentro del área y anotaba el primero para Jamaica. Luego del gol de Jamaica, los estadounidenses tenían un par de tiros que exigían al arquero jamaiquino pero el marcador no se movía. Jamaica no bajaba el ritmo y Kevon Lambert recibía una falta dentro del área y se marcaba penal para los visitantes. No obstante, Matt Turner atajaba el penal; las acciones seguían pero no pasaba nada de mayor peligro y nos íbamos al descanso con ventaja mínima para Jamaica.

Foto: CONCACAF

Arrancaba el segundo tiempo y el ritmo de Estados Unidos seguía muy alto y presionaba desde la salida, era entonces que estos empezaban a realizar ajustes para darle minutos a varios jugadores y tratar de aumentar el número de jugadores en la ofensiva. Esto permitió que al minuto 88’ Brandon Vázquez definiera desde el centro del área y marcara el empate para los estadounidense, luego de un mal despeje de la defensa rival. El ritmo y la posesión del balón era totalmente para Estados Unidos y estos no dejaban de buscar el arco rival, pero el reloj llegaba a su fin. El partido terminaba con el marcador Estados Unidos 1-1 Jamaica.

El jugador del partido fue Damion Lowe de Jamaica con gran actuación consiguiendo un golazo para finiquitar a la defensa de Jamaica. También destacada actuación de Brandon Vázquez y Michail Antonio que fueron muy determinantes en el área rival.

¿Próximos rivales?

Con este resultado el equipo estadounidense arranca de buena manera su paso por la Copa Oro de la CONCACAF 2023. Los próximos enfrentamientos de ambos equipos serán el próximo miércoles 28 de junio cuando Jamaica se mida a Trinidad y Tobago a las 17:30 horas (CDMX), mientras que Estados Unidos lo haga contra San Cristóbal y Nieves a las 19:30 horas (CDMX). Todos los juegos de la Copa Oro de la CONCACAF 2023 podrán seguirlos a través de VAVEL.