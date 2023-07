Panamá golea a Qatar y se clasifica a Semifinales de Copa Oro

Lo que México no pudo hacer ante Qatar, sí lo pudo hacer la Selección de Panamá al golear al combinado asiático por 4-0 con hat-trick de Ismael Díaz, para instalarse en las Semifinales de la Copa Oro 2023.

Panamá fue contundente

El primer aviso llegó por parte de Ismael Díaz con el riflazo de media distancia que se fue elevado. El juego tardó un poco en carburar para los centroamericanos, pero al minuto 19 en un preciso centro dentro del área chica, apareció Edgar Bárcenas con el remate de cabeza picado que venció al guardameta y abrió el marcador 1-0 en el AT&T Stadium.

Para la parte complementaria inició con todo el equipo de Carlos Queiroz, quien decidió hacer movimientos para ser más agresivo y durante los primeros minutos le funcionó con algunas aproximaciones, pero esa misma forma le terminó por pagar factura y le costó muy caro.

Al minuto 56 en jugada de contragolpe, Díaz condujo el balón y dentro del área chica engañó al portero para tirársela a su poste y aumentó la ventaja en la pizarra; siete minutos después tras una serie de rebotes dentro del área, Díaz otra vez apareció con el zapatazo ante la red abierta para su doblete; pero dos minutos después las desatenciones del equipo árabe continuaron e Ismael lo aprovechó para sentenciar su “hat-trick” y el pase del equipo de Thomas Christiansen a la siguiente ronda.

Al final el cuadro rojo fue sobrellevando las acciones a buen término, ante un cuadro asiático que ya no tuvo la capacidad de reacción pese a los cambios, aunque Queiroz prefirió cerrar el partido para ya no recibir más goles y que no fuera una goleada de escándalo.

Copa Oro 2023: ¿Contra quién va Panamá?

Panamá tendrá que esperar el juego de mañana entre Estados Unidos y Canadá para conocer a su rival en Semifinales, duelo que se llevará a cabo el miércoles en horario y sede por confirmar.