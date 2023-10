AS Roma suma de tres

En el marco de la tercer jornada de la fase de grupos de la UEFA Europa League, el AS Roma recibió al Slavia Praga en el Olimpic Tour en Roma.

El encuentro inició bastante movido, ya que tan sólo había transcurrido un minuto cuando Bove ponía al frente a los locales, con pase de El Shaarawy, dejando a los visitantes bastante acomplejados.

🙌 FORZA ROMA! LA ROMA ALÉ ALÉ! 🙌 pic.twitter.com/10LSyBwfFF — AS Roma (@OfficialASRoma) October 26, 2023

Slavia Praga buscaba empatar el encuentro sin éxito, con la defensa del AS Roma bien parada al fondo, para el 17', nuevamente El Shaaraway mandaba centro que Lukaku remataría con un zurdazo que dejaría sin posibilidades al arquero.

Todo siguió su curso, los minutos pasaban y el Slavia Praga, por más que intentaba con Ogbu y Masupust, no llegaba a generar peligro al arco local.

Para el minuto 30, Zafeiris mandaba cañonazo al arco desde fuera del área, pero el balón era rechazado de manera correcta y un al 31' El Shaarawy respondía con un derechazo que tterminaba en las manos del portero.

La Roma seguía manteniendo la posesión del esférico, pero para el complemento el Slavia buscaba irse al frente, sin embargo al 60' Lukaku mandaba zurdazo al arco que terminaba yéndose desviado sin generar peligro y tres minutos más tarde El Shaarawy disparaba, pero el esférico pegaba en el travesaño.

El encuentro continuó, el Slavia mandó a su gente al frente, llegadas de Schranz, Doudera, Zafeiris intentando generar peligro, sin embargo no logró acercarse en el marcador, cayendp y rompiendo su racha de dos duelos ganados de manera consecutiva.

Al finalizar el encuentro, El Shaarawy, el jugador del encuentro, habló con la prensa: “El planteamiento era lo que teníamos en mente y lo que el entrenador nos había pedido que hiciéramos. Dejar claro desde los primeros minutos que no hubo partido".



Alineaciones

AS Roma | M. Svilar; G. Mancini, D. Llorente, E. Ndicka; M. Celik, B. Cristante, E. Bove, N. Zalewski; H. Aouar, a. El Shaarawy, R. Lukaku.

Slavia Praga | A. Mandous; T. Vicek, I. Ogbu, T. Holes; A. Domistrescu, O. Dorley, C. Zafeiris, D. Doudera; I. Schranz, L. Masupust, M. Van Buren.