Leicester City, el favorito para ascender a la Premier League

Leicester City se ganó el reconocimiento internacional tras conseguir el título de la Premier League en la temporada 2015-16, una plantilla que al inicio de la temporada se esperaba estuviera peleando la mitad de la tabla, pero nadie contaba con que los jugadores y el entrenador armarían un equipo muy competitivo, las ganas de trascender de todos los jugadores fueron el alma de ese título y sin duda entregaron una memorable temporada que los puso en boca de todos.

Tras el campeonato, los equipos con mayor poderío económico fueron por sus jugadores destacados, el equipo rápidamente se tuvo que rearmar, ya que habían perdido la base del equipo, de pronto el equipo terminaba las temporadas en media tabla, Leicester se reforzaba cada que algún jugador decidía salir de la institución, pero tardaron un par de temporadas para que volvieran a luchar en la parte alta.

Leicester en gran gomra/Iamgen:LCFC

Leicester no pudo mantener ese gran momento en el que se clasificó a la Europa League, para la temporada 2022-23, el equipo no parecía que tendría problemas para luchar en la media tabla hacia arriba, pero los buenos resultados no llegaron y tras varios cambios y 9 victorias, Leicester cerraría la temporada con 34 puntos lo cual los dejaba en la posición 17, el último equipo en descender, así se despedía de la Premier League, un equipo que marcó historia en la era del dominio del Manchester City.

Leicester en Championship

Leicester se preparó para enfrentar la temporada en la EFL Championship, su único objetivo es regresar a la Premier League lo más pronto posible, para lograr eso necesitaban conjuntar un plantel competitivo, ya que en esta liga se necesita siempre estar al máximo nivel porque un error podría costarles la posición, esta liga sin duda es de alta competencia y el que solo clasifiquen dos de manera directa y cuatro equipos luchen por un lugar, le da un toque especial, sin embargo, todos quieren evitar el playoff.

Leicester hizo cambios empezando por el entrenador, Enzo Marezca, llegó al equipo tras haber estado como mano derecha de Pep Guardiloa en el Manchester City, el entrenador italiano sabe lo que es jugar este deporte y con los conocimientos de Guardiola, no es de extrañarse que el equipo haya tenido un buen arranque, además jugadores como Vardy, NDIDI Y Hieanacho, permanecieron en el plantel, lo que les permite tener ese toque de calidad.

Al inicio de la temporada, Leicester arrancó con 4 victorias consecutivas en Championship, un buen número de puntos para lo que exige el torneo, pero fue el Hull City, quien los derrotó por primera vez en la temporada y tras esa caída, Leicester no a vuelo a conocer la derrota, sumando ahora 36 puntos en 16 jornadas.

El equipo ya le lleva 14 puntos de distancia al tercer lugar que ocupa el Leeds, aún es muy pronto asegurar que Leicester ya tiene el ascenso asegurado, pero la distancia que se está generando en una gran noticia para el equipo y sus aficionados, ser el rival a vencer puede complicar los encuentros, pero si logran superar esas dificultades, podrían asegurarse su ascenso con semanas de antelación.

Leicester no solo lidera en la tabla, el equipo tiene el mejor promedio de goles de la liga logrando haber anotado 27 en 13 jornadas, algo característico del equipo es que todos hacen goles, no dependen de un solo jugador para marcar, además Leicester es hasta el momento la mejor defensa el torneo acumulando 7 goles en contra, todo hasta el momento parece ir bien con el equipo y si son capaces de seguir con esta inercia, su retorno a la Premier League, se dará de la mejor forma.