Sorpresa en Irlanda del Norte

Irlanda del Norte recibió a Dinamarca en el National Football Stadium en el Windsor Park, duelo correspondiente a la Jornada 10 de las Eliminatorias rumbo a la Eurocopa 2024.

El encuentro inició bastante movido, sin embargo fue Irlanda del Norte el primero que se fue al frente, tan sólo a diez minutos de comenzado el encuentro, Eoin Toal remató de cabeza al arco, pero el balón se fue desviado del arco.

Para el 16', Andersen también se hizo presente dentro del área irlandesa con un cabezazo potente, pero el esférico terminó yéndose por encima del arco sin generar peligro.

Dos minutos más tarde, Lindstrom también buscaba el arco local con un buen remate, pero el balón terminaba siendo rechazado por el arquero.

Dinamarca se mantuvo encima en el primer tiempo, al minuto 24 Hjulmand remataba desde fuera del área con tremendo fogonazo pero el esférico se iba por encima del travesaño.

Los daneses presionaron, sin embargo no lograron generar peligro ni hacer daño en el arco de los locales, terminando así la primera parte.

Para el complemento, Irlanda se fue al frente, al 52' Toal mandó un letal cabezazo al arco, pero se terminó yendo por la derecha del arco visitante.

Ocho minutos más tarde Price mandó un cañonazo potente al arco para poner el primer de la noche a favor de los locales.

