El Bayer de Chicharito no puede con el Atlético

Actualiza el contenido

Muchas gracias por acompañarnos en este Directo VAVEL de octavos de final de Champions League. ¡Os esperamos para la vuelta!

El Atlético de Madrid pone pie y medio en los cuartos de final de la Champions League tras ganar por 2-4 en el BayArena. Los alemanes hicieron un gran partido y merecieron más, pero los rojiblancos tuvieron un mayor acierto. Y también demostraron más calidad, prueba de ello es el golazo de Saúl que abría el marcador. Sin embargo, esto no está, ni mucho menos, acabado. El Bayer Leverkusen aún tiene mucho que decir.

¡FINAAAAAAL DEL PARTIDO!

92'| ¡Paradón de Leno! Correa pudo hacer el quinto.

90'| Se añadirán cuatro minutos más.

89'| Ahora es Filipe quien recibe la cartulina amarilla. El brasileño no estará en la vuelta.

87'| Torres y Gabi ven la tarjeta amarilla.

86'| Cuando más cerca estuvo el empate, apareció El Niño para sentenciar el partido. Gran gol de delantero total del '9' rojiblanco. El pase fue de Vrsaljko.

85'| ¡GOOOOOOOOOL DEL ATLÉTICO DE MADRID! ¡GOL DE FERNANDO TORRES!

84'| Quedó en nada el saque de esquina.

84'| ¡Se marchaba sólo Correa! Corner para el Atlético.

82'|¡Nueva ocasión de Kampl!

81'| Chicharito pide apoyo al BayArena.¡El empate está muy cerca! El Atlético está sufriendo demasiado..

80'|¡Savic saca bajo palos!

77'| Doble cambio en el Atlético: Correa y Torres entran en el terreno de juego para sustituir a Carrasco y Griezmann.

76'|¡Se estampa el disparo de Kampl en la zaga rojiblanca! Más cerca el empate que el 2-4.

75'| Despeja Thomas un centro peligrosísimo del Bayer Leverkusen.

73'| Amarilla a Aranguiz tras una fea entrada a gabi.

70'| Cambio en el Atlético. Gameiro deja su sitio a Thomas.

67'| Marcó Savic en propia puerta tras un desafortunado rebote. Corrió a toda velocidad Chicharito con el balón en las manos para sacar porque,de nuevo, hay partido.

67'| ¡GOOOOOOOOOOL DEL BAYER LEVERKUSEN!

65'| Cambio en las filas del Bayer. Se va Bellarabi y entra Pohjanpalo.

63'| Amarilla a Wendell. Antes la recibió Dragovic.

62'| ¡Fuera de juego de Gameiro! Aun así atrapaba Leno.

57'| Acaba por fin Gameiro con la maldición rojiblanca desde el punto de penalti... Y se le complica el partido al Bayer Leverkusen.

57'| ¡GOOOOOOOOOOL DEL ATLÉTICO DE MADRID! ¡NO FALLÓ GAMEIRO DESDE LOS 11 METROS!

57'| Se prepara Gameiro para lanzar.

57'|¡Penalti a favor del Atlético de Madrid!

54'| Carrasco dispara a las nubes. No fue bueno el chut del belga.

51'|¡Se lanzó antes de tiempo Griezmann! Gameiro centró sin encontrar a su compatriota. No hubo conexión francesa esta vez.

49'| ¡Al palo Gameiro! ¡Menuda segunda parte nos espera!

47'| El Bayer Leverkusen acorta distancias gracias a un gran disparo de Bellarabi. Hay partido.

47'| ¡GOOOOOOOOOL DEL BAYER LEVERKUSEN! ¡GOL DE BELLARABI!

45'| ¡Empieza la segunda parte en Leverkusen!

Vibrantes primeros 45 minutos en el BayArena. El Atlético manda en el marcador gracias a los goles de Saúl, un auténtico golazo, y Griezmann. Sin embargo, este 0-2 es engañoso, porque el Bayer ha presionado, ha peleado y ha dominado el encuentro por momentos. Aunque esto no quiere decir que los rojiblancos no lo hayan merecido, porque pudieron incluso anotar algún tanto más. ¡Veremos si los alemanes se resarcen en la segunda mitad!

(Foto: Atlético de Madrid)

45'|¡Final de la primera mitad!

43'|Se queda tendido sobre el césped Chicharito. Gabi le propinó un codazo al ariete mexicano.

41'| Falta muy fea de Bellarabi sobre Vrsaljko.

(Foto: Atlético de Madrid)

38'|Se fue largo el centro de Bellarabi. Lo intenta el Bayer Leverkusen.

36'| Bien ahora Dragovic para evitar el centro al área del Bayer.

33'|¡Leno! No pudo Griezmann hacer el segundo en su cuenta particular por culpa del portero alemán.Respondió el meta del Bayer la parada anterior de Moyá.

29'| ¡Paradón de Moyá! Mano salvadora de Miguel Ángel para evitar el gol de Kampl.

28'|¡Apunto de meterse gol en su propia meta Koke!

25'| Aumenta su ventaja el Atlético por mediación de Antoine Griezmann. Gameiro aprovechó un error de Dragovic para correr hacia la portería del Bayer y ponerle el gol en bandeja a su compatriota.

25'| ¡GOOOOOOOOOL DEL ATLÉTICO DE MADRID!¡GOOOOOL DE GRIEZMANN!

23'|Pérdidas constantes en uno y otro equipo.

20'| Disparo de flojito de Chicharito. Sin problemas para Moyá.

16'| Se adelantó el Atlético en el BayArena gracias a una rosca perfecta de Saúl Ñíguez. Este futbolista sólo sabe marcar GOLAZOS.

16'| ¡GOOOOOOOOOOOOL DEL ATLÉTICO DE MADRID! ¡GOL DE SAÚL!

15'| Peinó Savic el lanzamiento de falta de Carrasco. Se marchó desviado el balón.

14'| Primera tarjeta del encuentro. El amonestado fue Henrichs.

13'|¡Partido loco en Leverkusen. Ahora la ocasión fue del Bayer. La zaga rojiblanca despejó el disparo de Kampl.

11'| ¡Doble ocasión del Atlético! Primero fue Leno y después el larguero! la suerte no sonrió a Griezmann esta vez.

10'| Era ahora Vrsaljko quien llegaba hasta la cal. Dragovic impidió el centro.

8'| Quedó en nada el saque de esquina rojiblanco.

8'|¡Que buena ocasión del Atlético! Carrasco se internó hasta la línea de fondo pero su centro fue despejado. Corner.

5'| Falta a favor del Atlético. Bellarabi derribó a Filipe.

4'|Posesión larga del Bayer en el área rojiblanca. Empezó mejor el conjunto alemán.

1'| ¡Aaaaaaarranca el partido! ¡Comienzan los octavos de final para Bayer Leverkusen y Atlético de Madrid!

20:41 ¡Suena el himno de la Champions en el BayArena!

​¡Sólo quedan cinco minutos para que arranque el partido! ​

Mientras que por el Atlético de Madrid formarán Moyá; Vrsaljko, Savic, Giménez, Filipe; Gabi, Koke, Saúl, Carrasco; Griezmann y Gameiro.

Por el Bayer Leverkusen jugarán Leno; Henrichs, Dragovic, Toprak, Wendell; Aránguiz, Kampl; Bellarabi, Havertz, Brandt; y Hernández.

¡Ya tenemos alineaciones confirmadas!

Toda la información de encuentro con la previa del Bayer Leverkusen vs Atlético de Madrid que podrán leer en VAVEL.com.

El BayArena será el escenario de este duelo Bayer Leverkusen vs Atlético de Madrid en vivo, europeo, un espectacular estadio en el que el Atlético no consiguió ganar en sus dos visitas anteriores. ¿Lo conseguirá esta vez? Los jugadores del Bayer y su fiel afición tratarán de evitarlo por todos los medios.

William Collum será el encargado de poner orden en el Bayer Leverkusen vs Atlético de Madrid / FOTO: uefa.com

El árbitro de este Bayer Leverkusen vs Atlético de Madrid será William Collum. El escocés ya ha dirigido tres partidos en esta edición de la Champions League: Sporting de Lisboa vs Real Madrid (1-2), Bayern de Múnich vs PSV (4-1) y Dinamo de Kiev vs Napoli (1-2).

El Bay Arena de Leverkusen será el escenario del Leverkusen vs Atlético de Madrid de Champions / FOTO: bayer04.de

El encuentro se disputará en el Bay Arena de Leverkusen, un estadio con capacidad para más de 30.000 aficionados y que fue diseñado por el arquitecto Max Bog. Fue, además, una de las sedes del Mundial de futbol femenino de 2011.

Gabi fue quien acompañó al Cholo Simeone en rueda de prensa. El centrocampista colchonero aseguró que "nuestra ilusión está puesta en el partido de este martes". En la misma línea que su entrenador, Gabi confirmó que "el Leverkusen será un rival muy complicado".

Mientras que en el bando contrario, Simeone ha hecho especial hincapié en la presión que presumiblemente ejercerá el rival: “Nos encontraremos un partido duro y en el que el rival intentará presionar arriba”. Al igual que ha señalado a dos de los futbolistas que más le preocupan: “La presencia de Havertz y Brandt les da mucha velocidad y mucho juego entre líneas".

(Simeone / Foto: Daniel Nieto - VAVEL)

Kevin Kampl fue el encargado de acompañar a Roger Schmidt en la rueda de prensa previa al duelo de Champions. El jugador confirmó que para ganar habrá que estar al 100%: "Para el duelo del martes tendremos que invertir mucho esfuerzo". Además, Kampl añadió que "esperamos tener una gran noche".

Para el encuentro, Schmidt confirmó que Lars Bender será duda hasta último momento. En cambio, el que sí que jugará será Chicharito Hernández: "Se encuentro en un gran estado de forma. Es importante porque el rival no nos va a conceder muchas oportunidades".

En la rueda de prensa previa al partido, Roger Schmidt ha destacado la importancia de mostrar seriedad defensiva para frenar a los de Simeone: "Debemos estar bien posicionados en defensa para evitar contras. Lo importante es jugar con creatividad para generar ocasiones y demostrar que podemos competir contra un equipo como el Atlético de Madrid".

(Roger Schmidt / Foto: Atlético de Madrid)

En el Atlético de Madrid la gran referencia será Antoine Griezmann. El francés es el pichichi del equipo en Champions con tres goles, además de repartir dos asistencias. Tampoco hay que olvidar jugadores como Carrasco o Koke, piezas fundamentales para el Cholo Simeone. Pero si hay un jugador que está de dulce ese es Kevin Gameiro. El delantero francés fue el protagonista de la última jornada liguera al materializar un hat-trick en tan sólo cinco minutos. Una hazaña que además de ser fundamental para la victoria de su equipo, parece que le ayudará a recuperar la titularidad perdida en favor de Fernando Torres.

(Gameiro / Foto: Atlético de Madrid)

Partido de Chicharito con el Bayer Leverkusen en vivo hoy

Si hay un jugador a temer por Simeone y los suyos, ese es Chicharito Hernández. Porque el ariete mexicano llega a este duelo en un momento de forma espectacular, tras anotar cinco goles en sus últimos tres partidos. Además, Chicharito ya sabe lo que es hacerle gol al Atlético y eliminarle de la Champions League: suyo fue el tanto que apeó a los rojiblancos de la competición en la temporada 2014-2015, cuando el mexicano militaba en el Real Madrid.

(Chicharito / Foto: UEFA.com)

Uno de los partidos más recordados será la finalísima que disputó ante el Real Madrid en Glasgow (2001/02) y que se llevó el conjunto blanco gracias a los tantos de Raúl González y Zinedine Zidane. Para el Leverkusen marcó Lúcio (1-2).

El Bayer Leverkusen se ha enfrentado, anteriormente, a ocho equipos españoles: Villareal, Barcelona, Real Sociedad, Valencia, Osasuna, Real Madrid, Deportivo de la Coruña y Espanyol. En total, 31 partidos en los que el balance ha sido de nueve triunfos, cuatro empates y 18 derrotas de los alemanes.

Pero el Atlético no llegaba a esa tanda de penaltis en las mismas condiciones que el Bayer: lo hacía con el portero suplente. Y es que en los primeros minutos de juego Moyá se lesionó y tuvo que ser sustituido por Oblak, por aquel entonces, segundo portero del equipo. Pero lejos de temblarle las piernas por la presión, el esloveno firmó una gran actuación y se convirtió en el héroe de la noche. Allí se ganó el respeto de la afición y la confianza de Simeone.

El último enfrentamiento entre ambos tuvo lugar en la temporada 2014-2015, también en octavos de final de Liga de Campeones. Aquella vez el Vicente Calderón vivió una noche de infarto. El Atlético de Madrid debía remontar el 1-0 conseguido por el Bayer en Alemania si quería continuar en la competición. Y no tardó Mario Suárez en poner las tablas, un empate que se acabaría alargando hasta el final del partido, rompiéndose en una agónica tanda de penaltis.

Bayer y Atlético se han enfrentado en cuatro ocasiones, dos en Champions League y dos en Europa League. Y se han dado todos los resultados posibles: una victoria para los alemanes, otra para los españoles y dos empates. ¿Se romperá esta igualdad en el partido de hoy o veremos otro empate?

En su último partido como visitante, el conjunto colchonero perdió por la mínima en su visita al Allianz Arena (1-0). El solitario gol de Lewandowski fue suficiente para los alemanes que, además, no permitieron al Atlético acabar invicto la fase de grupos.

Lejos del Vicente Calderón, los de Simeone sumaron seis de los nueve puntos posibles. Dos victorias y una derrota fue el balance que consiguieron en las tres salidas. Todos los encuentros lejos de su estadio acabaron con tan solo un gol en noventa minutos.

El Atlético de Madrid se clasificó para los octavos como primero de grupo D, quedando por delante de Bayern de Múnich, Rostov y PSV Eindhoven. Los de Simeone hicieron una fase de grupos CASI perfecta. Y es que el Bayern impidió el pleno de victorias rojiblancas al derrotar a los madrileños en a última jornada. El resto de partidos de los colchoneros en esta Champions League se cuenta por triunfos.

Ver Bayer Leverkusen vs Atlético de Madrid en vivo

En su último partido en el Bay Arena, los de Roger Schmidt consiguieron un triunfo de prestigioso ante el líder del grupo, el Mónaco. Los goles de Yurchenko, Brand y De Sanctis (en propia puerta) permitieron al equipo sumar los tres puntos. En el partido, Wendell falló un penalti que podría haber significado el cuarto para el Leverkusen.

Como local, el conjunto alemán no perdió ninguno de los tres partidos disputados: su balance fue de un triunfo y dos empates. Además, en el aspecto goleador, en el Bay Arena marcaron cinco tantos por los tres encajados.

El Bayer Leverkusen se ha colocado en los octavos de final de la Liga de Campeones tras clasificarse como segundo del grupo E. Los alemanes alcanzaron 10 puntos, quedándose a sólo uno del primer clasificado, el Mónaco. Pero independientemente de la posición, los de Leverkusen pueden presumir de seguir invictos en la competición, habiendo logrado dos victorias y cuatro empates.

¡Buenas tardes y bienvenidos al directo VAVEL del Bayer Leverkusen vs Atlético de Madrid en vivo! Españoles y alemanes se enfrentan en los octavos de final de la máxima competición europea con un objetivo claro: dejar sentenciada la eliminatoria en la ida. El conjunto dirigido por Roger Schmidt parte como favorito para este partido por su condición de local, porque es de sobra conocido el empuje de la afición alemana. Pero enfrente estará el Atlético de Simeone, el actual subcampeón de la competición y uno de favoritos al título. ¡Empecemos!