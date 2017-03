Google Plus

Resumen de mexicanos en Europa: Reaparece Marco Fabián

Porto y Benfica siguen peleándose el liderato en Portugal, PSV recorta distancias con Ajax en la pelea por puestos de Champions en Holanda, Andrés Guardado volvió a anotar con el PSV después de más de un año sin anotar (Ultimo gol 31/10/15), mientras que Marco Fabián regresó a la actividad...

Alemania

-Javier Hernández: Fue titular en el empate de Bayer Leverkusen a un gol contra Werder Bremen, este punto los tiene en el décimo lugar con cuatro partidos sin poder ganar.

-Marco Fabián: El mexicano sigue volvió a tener actividad, en su primer partido del año, entró al minuto 77 e la derrota de Frankfurt 0-3 Bayer Munchen, a pesar de llevar tres derrotas consecutivas se mantienen en el sexto lugar.

-Mario Rodríguez: fue titular en la derrota de Sonnenhof Grossaspach 0-2 Aalen, el mexicano lleva seis juegos sin anotar, su último gol fue en su debut ante Chemnitzer.

Andorra

-Diego Nájera, Luis de la Torre y Elías Lomelí: Diego fue titular, mientras que Luis ingresó al minuto 54 por Diego, Elías se quedó en el banquillo en la derrota de Encamp 0-1 Sant Juliá.

-Eric León: Fue titular en la derrota de Jenlai por la mínima ante Engornady, el club solo lleva una victoria en el torneo.

-José Escobar: Con UE Santa Coloma B descansó.

-Armando Avelar, José Ramírez y Ricardo Santiago: con Atlétic América descansaron.

-Luis Navarro, Gustavo Jiménez, Joel Vázquez, Víctor Parra y Rubén Pérez: descansaron con Penya Encarnada.

-Diego de la Torre fue titular, Yair no fue convocado: Descansaron con Escaldes.

España

-Guillermo Ochoa: Fue titular y obtuvo una gran actuación al hacer siete atajadas, sin embargo no pudo evitar la derrota de Granada por la mínima ante el Atlético de Madrid, el mexicano mantuvo en cero su arco hasta el minuto 84.

-Jonathan dos Santos: Fue titular en una importante victoria del Villarreal, se impusieron 1 a 0 ante el Celta en Balaídos, con esto suman su tercer juego consecutivo sin caer en liga.

-Diego Reyes: jugó todo el encuentro en una importante victoria del Espanyol 4 a 3 Las Palmas. Son noveno lugar.

Diego celebrando el gol ante Las Palmas

-Óscar Whalley: No fue convocado en el empate de Sporting Gijón a un gol contra Valencia. Estan a siete puntos del lugar 17 de la tabla.

-Carlos Vela: Fue titular y jugó todo en la derrota de la Real Sociedad 0 a 2 contra Bilbao, con esta derrota bajan al sexto lugar.

Grecia

-Pedro Arce: No fue convocado por lesión en la derrota del Vería 0 a 1 contra Platanias, el equipo no gana desde hace 10 partidos y no anota desde hace seis.

Holanda

-Andrés Guardado y Héctor Moreno: Fueron titulares, ambos tuvieron una gran actuación, Andrés anotó gol en la victoria de PSV 3 a 1 sobre Go Ahead Eagles. El club ya está a cuatro puntos del Ajax.

Andrés disputando un balón

Italia

-Carlos Salcedo: Se quedó en la banca una vez más en la victoria de último minuto de la Fiorentina 1 a 0 sobre Cagliari. Con esto rompen una racha de cuatro juegos sin ganar.

Islandia

-Erik Ragnar con IBV tendrá actividad hasta mayo.

Malta

-Cesar Romero: Fue titular, aunque Mosta sigue sin ganar, ahora cayeron 4 a 0 contra Hibernians, el club es penúltimo de la liga y con esto están en puesto de promoción.

Moldavia

-Jesús Alvarado: Descansó con Zaria.

Portugal

-Jesús Corona, H. Herrera, Miguel Layún: Solo Layún fue convocado aunque no jugó en la victoria de Porto 4 a 0 sobre Arouca. El Club no pierde desde agosto y ya son 22 juegos sin caer en liga.

-Raúl Jiménez: Se quedó en el banquillo en la victoria de Benfica 4 a 0 sobre su similar Belenenses. Siguen con un punto de ventaja sobre el Porto.

Omar Govea y Raúl Gudiño: Ambos fueron titulares y jugaron todo en la derrota de Porto B 0 a1 Unión Madeira, pierden una racha de cinco juegos sin caer.

Govea ante Madeia

