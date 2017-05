Resumen de mexicanos en Europa: Raúl, héroe del Benfica

Google Plus

PSV se despide de Champions tras su empate, igualmente un empate deja prácticamente sin posibilidades de título al Porto y un empate baja del primer lugar hasta el cuarto puesto al Zaria de Jesús Alvarado, con un gol de Raúl Jiménez el Benfica casi amarra el título de liga, ‘Chicharito’ con Leverkusen está metido en serios problemas de descenso.

Alemania

- Javier Hernández: el ‘Chicharito’ se quedó en el banquillo en el empate de Bayer Leverkusen a un gol contra Ingolstadt, con esto siguen a tres puntos del puesto de promoción.

- Marco Fabián: fue titular y falló una oportunidad clara en la derrota de Frankfurt 0 a 1 ante Hoffenheim, con esto prácticamente se despiden de los puestos de Europa League, pues faltan seis puntos y el equipo está a cinco puntos.

- Mario Rodríguez: nuevamente no fue convocado en el empate de Sonnenhof Grossaspach a cero goles contra Wehen Wiesbaden, a falta de dos juegos ya no clasifican al Play Off de ascenso.

Andorra

- Diego Nájera, Luis de la Torre y Elías Lomelí: los tres fueron titulares en la derrota de Encamp 1-2 Engordany, pierden el invicto luego de tres juegos sin caer.

- Eric León: en el play-off para el descenso no fue convocado en la derrota de Jenlai 3 a 10 Ordino, el equipo prácticamente ya está descendido.

España

- Guillermo Ochoa: fue titular, con Granada sufrió su quinta derrota consecutiva ahora por goleada 0 a 4 ante un Real Madrid que les ganó fácilmente con su cuadro b, aún así, sigue siendo el portero con más atajadas de las cinco grandes ligas.

- Jonathan dos Santos: Fue titular en la derrota por goleada del Villarreal 1 a 4 contra Barcelona, con ello, cortan una racha de tres victorias consecutivas, aún podrían calificar a Champions.

- Diego Reyes: jugó todo el encuentro con Espanyol, los periquitos volvieron a la senda del triunfo al ganarle 2 a 1 al Depor La Coruña.

- Carlos Vela: fue titular y anotó un importante gol en el empate de la Real Sociedad 1 a 1 contra Sevilla, están empatados en puntos con Bilbao, pero la diferencia de goles los deja momentáneamente sin Europa League.

- Óscar Whalley: el arquero no fue convocado la victoria de Sporting de Gijón 1 a 0 ante Las Palmas, con ello salvan el descenso una semana más, pero a falta de seis puntos están a cinco de la salvación.

Finlandia

- Alberto Ramírez y Jurgen Castañeda: ambos fueron titulares y Alberto anotó un doblete en la segunda victoria de Kajaani, ganaron 3 a 0 a KuFu-98, con ello, son primer lugar de la tabla con seis puntos de seis.

Holanda

- Andrés Guardado y Héctor Moreno: ambos fueron titulares en el empate del PSV a un gol contra Groningen. Con ello, se despiden de los puestos de Champions, pero aseguran Europa League.

Italia

- Carlos Salcedo: se quedó en el banquillo en el empate a dos goles entre la Fiorentina y Sassuolo, con ello se cierran un poco las probabilidades de calificar a los puestos europeos.

Islandia

- Erik Ragnar: no fue convocado con IBV quienes siguen sin ganar en el torneo y sin anotar, ahora cayeron por 0 a 5 contra Stjarnan.

Moldavia

- Jesús Alvarado: entró de cambio en el empate de Zaría a un gol contra Saxan, con ello, bajan hasta el cuarto puesto, pero aún están a un punto del primer lugar.

Portugal

- Jesús Corona, Héctor Herrera, Miguel Layún: Herrera fue titular en el empate del Porto a un gol contra Marítimo, Corona entró al minuto 70 y Miguel Layún se quedó fuera. de la convocatoria. Porto, con este empate, se despide del titulo.

- Raúl Jiménez: fue titular y le dio una victoria muy importante que podría significar el título al Benfica, pues anotó el único gol en la victoria 1 a 0 ante Rio Ave, están a cinco puntos del Porto y se jugaran seis.

- Omar Govea y Raúl Gudiño: ambos fueron titulares en una nueva victoria del Porto B 3 a 2 contra Sporting Braga B, con ello ya queda consumada la salvación del descenso.

