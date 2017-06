Fernando Santos: "México es una selección muy fuerte"

Google Plus

(Foto: Alan Núñez - VAVEL)

La atmósfera de la Copa Confederaciones está en su punto. Este sábado se inaugura el certamen con el anfitrión Rusia ante Nueva Zelanda. A 818 kilómetros de distancia, el campeón de Europa prepara el debut del día de mañana.

En conferencia de prensa previo al último entrenamiento, el director técnico de Portugal, Fernando Santos, explicó que "ante México será un partido díficil. Es la primera vez que estamos aquí, queremos disfrutar. Es un orgullo estar aquí".

Indudablemente, todos los focos se encuentran posados sobre la figura de Cristiano Ronaldo después de que este viernes trascendió en los medios europeos, como el A Bola, que el actual jugador del Real Madrid habría avisado a sus compañeros que saldría de la institución merengue. A palabras de Santos, éste tema "no cambia nada en el equipo. Él está centrado en la selección. Va a jugar un campeonato fantástico. Es un ejemplo".

"México es bueno técnicamente, rápido y dinámico"

El objetivo del conjunto luso es claro. "Como en todos los campeonatos, venimos a ganar y llevarnos al trofeo. Nuestro objetivo es ganar, para eso hemos venido", y aclaró cuál es la etiqueta, "no somos favoritos, somos candidatos, esperamos llevarnos el trofeo. No me interesa ser favoritos".

El análisis sobre el conjunto de Juan Carlos Osorio fue el siguiente. "México juega con mucha pasión. Es un adversario muy fuerte; a veces juegan con tres defensas, pero en los últimos diez partidos, el equipo es básicamente igual". Incluso, aprovechó para dejar un recado. "Puede ser que México se quiera adaptar a Portugal. Ellos son buenos técnicamente, rápidos, dinámicos; es un punto fuerte de ellos".

Para culminar su comparecencia, Santos fue tajante. "El duelo contra México no es el más complicado, es el primero. El objetivo es ganarles y claro que será difícil".