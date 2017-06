Juan Antonio Pizzi: "Trataremos de imponer nuestra posesión"

Google Plus

(Foto: Alan Núñez - VAVEL)

A tan sólo un día de que ruede la pelota en el Kazán Arena para definir al primer finalista de la Copa Confederaciones 2017, el entrenador de la selección chilena se encargó, junto con Marcelo Díaz, de responder los cuestionamientos de la prensa.

Acerca del partido ante Portugal, Juan Antonio Pizzi explicó que él y su plantel están "muy contentos de poder participar en esta semifinal. Nuestro primer objetivo era alcanzar esta instancia; sabemos que será un partido difícil. Nuestra intención es el mayor esfuerzo posible para alcanzar la final; estamos preparados".

Cuestionado sobre si Claudio Bravo y Gary Medel estarán en posibilidades de alinear, el entrenador argentino declaró que "los 23 jugadores estarán disponibles para mañana".

Alexis, :"Todo mundo quisiese estar en su situación (codiciado por los mejores equipos)"

¿Es Chile favorito? Para Pizzi, no es algo que "le interese ni incida en lo que haremos. Somos dos buenos equipos con argumentos futbolísticos para buenos resultados. Trataremos de imponer nuestro juego. El favoritismo o no, no modifica lo que tenemos planeado el día de mañana".

Alexis, todos quisieran ser como él

Sin duda alguna, Alexis Sánchez es el hombre del momento. No tan sólo por el hecho de haberse convertido en el goleador de la Roja, sino por la incógnita de si permanecerá en el Arsenal o saldrá a otro equipo. "Lo vemos muy contento e ilusionado. Por alcanzar una nueva final y se está esforzando como todos. Está viviendo una situación muy linda. Todo mundo quisiese estar en su situación, codiciado por los mejores equipos del mundo estando en uno de ellos. Alexis está centrado en ese aspecto".

La propuesta futbolística de Chile ante Portugal será el "tratar de recuperar e imponer lo que solemos hacer. Tiene mucho que ver con la circulación y posesión de pelota. A partir de ahí somos muy agresivos, también tenemos esa agresividad para recuperar el balón lo que nos hace ser un equipo poderoso en ambas facetas. La posesión es nuestra principal virtud".

Hace un año, Chile consiguió el trofeo de la Copa América Centenario después de haber tenido un mal inicio de torneo. "Estoy convencido que a medida que van pasando los partidos y se acercan las finales, nos potenciamos y sacamos ese plus de poder acceder a una nueva final. Estoy convencido que mañana vamos a hacer un muy buen partido. Vamos a competir intentando superar al rival y ojalá que ese esfuerzo nos permita entra a la final".