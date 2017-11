Los picks de VAVEL: Fecha FIFA

Siente la emoción de cada partido y acostúmbrate cada semana a saborear la miel de la victoria. Llega a VAVEL México una sección que promete dar mucho juego, llegan los Picks de VAVEL.

Suecia vs Italia: Italia gana cualquier mitad (-138)

Se juega la Ida del repechaje al Mundial de Rusia 2018. En esta clase de partidos sale a relucir la historia y experiencia. Italia se encuentra en esta instancia porque compartió grupo con España, pero tuvo una gran eliminatoria. La escuadra azurra tiene futbolistas de calidad en todas sus líneas empezando por Buffon, siguiendo con Bonucci-Chiellini, en la medular con De Rossi-Verratti y atacantes enrachados como Insigne, Immobile, Zaza y Belotti. Una mezcla de juventud y experiencia. Es difícil imaginarnos un Mundial sin Italia, la cuatro veces campeona del mundo. Su boleto a Rusia lo deberán ir reservando desde Suecia, tienen que dar un golpe sobre la mesa e imponer su condición de favoritos desde el primer encuentro.

Inglaterra vs Alemania: Alemania (+100)

El partido amistoso más atractivo de este viernes. A Inglaterra se le cayeron varios jugadores clave de la convocatoria. Elementos como Kane, Alli y Sterling, pilares de la ofensiva no estarán disponibles. A este tridente se le suman Henderson y Delph, piezas importantes en el centro del campo. Alemania solo sufrió la baja de Kroos pero, de ahí en fuera, Low llamó a lo mejor que tiene disponible en la actualidad. Alemania es una de las mejores tres selecciones en la actualidad y, si bien Inglaterra ha venido de menos a más, la ausencia de los futbolistas anteriormente citados merman en demasía el funcionamiento del equipo.

Honduras vs Australia: No se anotarán goles en ambas mitades (-154)

Repechaje muy parejo entre representantes de Concacaf y Asia. Esto se va a resolver hasta la Vuelta en Oceania. Australia buscará en San Pedro Sula no regresar a casa en desventaja, un empate no es una mala cosecha para ir a buscar el pase a Rusia con su gente, mientras que Honduras sabe que en estos duelos, la localía es vital. Australia basará su juego en el orden y en cerrar espacios; La H de Pinto no marca goles a racimos y no tan fácil generan ocasiones de gol. Habrá pocas anotaciones en la Ida.

Nueva Zelanda vs Perú: Perú (-143)

Ambas naciones tienen una cita con la historia, están ante la oportunidad de sus vidas y no quieren desaprovecharla. Nueva Zelanda ha tenido un ascenso futbolístico, eso está claro, pero su nivel sigue siendo inferior al de países como Perú que salió avante de la eliminatoria más complicada del mundo. El roce que tienen los sudamericanos es mejor y, a pesar de que la Ida se jugará en Oceania, Perú es favorito por el futbol que ha venido desempeñando en los últimos meses y la calidad de su colectivo.

Dinamarca vs Irlanda: Dinamarca (-138)

Es, probablemente, el cruce más equilibrado del repechaje en Europa, motivo por el cual, la localía jugará un papel fundamental. Si Dinamarca aspira a regresar a un Mundial necesita ganar en casa, ya que Dublin es una aduana complicada. Más le vale a los daneses sacar una ventaja con su gente porque la Vuelta será un infierno. El nivel de ambas selecciones es parejo, aunque Dinamarca tiene más individualidades y estas deben pesar en estos choques de matar o morir.

