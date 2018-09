Como buenos mexicanos

La semana pasada, el lunes para ser más específico, salía de Guadalajara con destino a Puerto Vallarta para vacacionar, el tiempo normal de llegada a dicho puerto es de entre 4 y 5 horas por carretera. Pero para mi sorpresa, estuvimos 2 horas sin avanzar ni un milímetro desconociendo la razón. Pues resulta que cuando logramos avanzar, nos dimos cuenta de que el tráfico estaba detenido porque al Gobierno de Nayarit se le ocurrió mandar a su gente, a las 12:00 horas del lunes, de plena Semana de Pascua, a reparar un tramo de carretera que tenía baches. Gracias a dicha reparación, llegamos a Puerto Vallarta después de 7 horas y media. ¿Por qué no las realizaron antes de vacaciones? Ahora sí que como dicen por ahí, sólo en México.

Pero así como esta, hay muchas historias y no sólo de carreteras ni del gobierno, sino que todos los días lo vivimos en este lindo país. Y claro que el fútbol no podía ser la excepción. Un ejemplo de esto es cuando un equipo pelea por no descender, porque siendo nuestro sistema tan 'cómodo' al permitirte tener varias temporadas malas antes de descender, hay algunos equipos que ni así se ponen las pilas, si tienen una mala temporada, no se preocupan del todo, pensando que dentro de dos temporadas invierten para traer jugadores, nuevo DT y así podrán salvarse. Pero no siempre les funciona y después se encuentran jugándose la vida, pues descender provoca pérdidas de dinero para el equipo, mientras que para los jugadores es muy riesgoso, pues todos quieren mantenerse jugando en Primera División.

Como gran ejemplo está el caso del Atlas, un equipo que por muchos años se ha dedicado a desmantelar a su cuadro, vendiendo jugadores pero sin traer refuerzos, esperando que los canteranos se conviertan en jugadores de experiencia de un día para otro. Claro que no le funcionó e inició esta campaña como último lugar de la tabla de porcentajes. Pero, ¿qué hicieron? Pues simplemente se decidieron por abrir la cartera, trajeron hombres de peso en el fútbol mexicano, trajeron a un DT reconocido y hasta ahora, están prácticamente salvados. Los rojinegros son el ejemplo de un equipo que dejó todo para el final, pero que después de todo, les funcionó y hasta aspiran por el campeonato al ubicarse en el segundo sitio de la clasificación general.

Sin embargo, hay equipos que cuentan con otra suerte, tal es el caso del Querétaro, un equipo que al igual que los Zorros, arrastraba algunas pobres temporadas. Trataron de hacer lo mismo, incluso trajeron muchos más hombre nuevos que los rojinegros, pero los resultados han sido diferentes. Porque si bien los queretanos se encuentran en posición de liguilla, la distancia que hay con su más próximo rival, el Atlante, en la pelea por el no descenso, es de 7 unidades a falta de 12 por disputarse. Los Gallos no están muertos, aún tienen la posibilidad de salvarse, pero ya no dependen sólo de ellos, deben ganar y esperar que ni el Atlante ni los camotero sumen puntos en este cierre de torneo. Está claro que los directivos nunca se imaginaron que después de la inversión realizada, se iban a encontrar en el último lugar de la porcentual, pero de darse el descenso de este o del equipo que sea que descienda, entonces se darán cuenta que el dejar todo para el último no es tan buena opción entonces.

¿Por qué no acostumbrarnos a siempre hacer todo en el tiempo que se debe? ¿Por qué esperar hasta que tocas fondo para reaccionar? Sin duda es un problema cultural de México, uno que se debe cambiar, porque el éxito se alcanza después de un proceso, respetando los tiempos y aplicando las cosas cuando se deben aplicar. Un ejemplo de éxito después de seguir un proceso, es el del Barcelona, un equipo que desde la cantera se puso a trabajar con los niños, siguiendo su crecimiento y cambiando su manera de pensar. Ahora que esos niños ya crecieron, se encuentran en la cúspide del fútbol mundial, ganando casi todos los torneos en los que participan. Gracias a este proceso, son considerados, por algunos, el mejor equipo de la historia.