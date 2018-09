Copa MX: Una buena idea mal aplicada

A veces volteo a ver a Inglaterra y España y me da envidia no solamente el nivel de los clubes en dichas ligas, sino también el sistema de competencia que tienen. Una primera división con muchos de los mejores jugadores del mundo y una división de ascenso con gran nivel, gracias a los muy buenos jugadores que hay y las promesas.

Me enfocaré en hablar más sobre el fútbol español, que es el que conozco. Tras s de equipos de la Segunda División B –Real Madrid C, en específico-, no me canso de pensar en lo que sería un fútbol mexicano con tan buena planeación en las categorías más modestas del fútbol. Y es que a pesar de ser la tercera categoría en rango del fútbol español, se puede ver gran un nivel futbolístico.

Tenemos al Mirandés, que la temporada pasada jugaba en Segunda B y comandado por Pablo Infante, un jugador que tiene como principal trabajo ser un cajero en un banco, llegaron a la semifinal de la Copa del Rey tras eliminar a 3 equipos de primera división. Traslado un caso parecido a México y la verdad es que no hay ni la remota posibilidad de que un equipo de Segunda División de acá, le consiga siquiera anotar gol a algún equipo de Primera División. Tal vez, solamente habría 1 o 2 casos a lo mucho.

Ahora, hablando de Inglaterra, el sistema de la FA Cup es el ideal para que los equipos más modestos muestren lo mejor que tienen contra los equipos de primera división. Eliminatorias a partido único donde los equipos de categorías más bajas, los modestos, no especulan y saben que jugando bien tienen la posibilidad de vencer a cualquier equipo de la Premier League.

Regresando a España, donde se juega a doble partido, salvo en la final, es cierto que en las primeras rondas, a veces los mejores equipos se guardan jugadores titulares. Sin embargo, saben que el enfrentar a un equipo modesto y perder sería una catástrofe, lo que obliga a los equipos de alto rango a no guardar mucho. Recordemos el famoso “Alcorconazo” al Real Madrid.

Acá en México el regreso de la Copa se vio como algo prometedor, pero tras su primera edición, se supo que fue una mala idea. Los equipos de la Liga MX jugaban por obligación, alineando juveniles y reservas; unos más preocupados por el descenso que por siquiera limpiar su mala imagen de la Liga con buenos juegos en la Copa. Los de Ascenso por su parte, también se daban el lujo de alinear en la fase de grupos con los jugadores que menos minutos veían.

No digo que alinear a juveniles y reservas sea algo malo, pero le quita seriedad al torneo. Sin menospreciar a la Liga de Ascenso, el que ninguno de los 4 semifinalistas hayan sido de la Liga MX en el torneo de Copa pasado, dice mucho de la mediocre mentalidad mostrada sobre todo por los equipos de la primera división.

¿Por qué veo la Copa como una buena idea mal aplicada? Por el simple hecho de que la Federación Mexicana de Fútbol vela por sus intereses y no los del deporte. ¿Por qué hacer una fase de grupos, cuando puedes ahorrarte muchos partidos haciendo eliminación directa? Ese es el mayor problema de la Copa.

Los directivos buscan generar más ingresos económicos. Y obviamente al haber fase de grupos, se incrementan los partidos. Más partidos, más dinero por el boletaje; más partidos, más ingresos por derechos de transmisión en televisión. Y así sucesivamente. El famoso slogan de «Siente tu Liga» pasa a último término.

Una utópica idea, sería ver a la Copa MX como una oportunidad para crecer, o bien, como un primer paso para evolucionar como organismo de fútbol. Una Copa con 32 equipos, restando al que acaba de ascender o al que se ubica en último lugar de la tabla porcentual de la Liga de Acenso. Donde se jueguen partidos ida y vuelta en treintaidosavos, dieciseisavos, octavos, cuartos de final y semifinal y una gran final a partido único y en terreno neutro.

Así en lugar de que se jueguen 79 partidos, se jugarán 61. Los equipos preocupados por su luchar en no descender o con problemas como para estar en dos torneos, podría tirar en la primera ronda su participación. O bien, al ser menos exigencia, luchar por un título que en la Liga se ve muy difícil conseguir. Además, los equipos de mayor jerarquía podrían comenzar a darle alegrías más seguidas a su gente.

Otro problema de la Copa es que, además del premio económico, no hay otro aliciente como para querer luchar por el campeonato. Un boleto a Concachampions o Copa Libertadores haría mucho más atractivo el torneo. Aunque también es cierto que la cultura futbolística en México no está como para jugar 2 o 3 torneos por temporada como algunos equipos en Europa. Sin embargo, podemos cambiar la mentalidad paso a paso. Un buena planeación en la Copa haría que la liga mexicana se acostumbrara a tener más intensidad y mejores partidos.

Solamente nos queda esperar a que nuestros directivos se animen a hacer del fútbol mexicano algo más atractivo sin anteponer sus intereses sobre el juego.