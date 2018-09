Lo que hay que hacer para comer

Una mirada ácida al deporte más hermoso del mundo siempre tiene dentro del ojo del huracán al siempre polémico juez del campo, carnicero o cercenado, el árbitro o los árbitros tienen dentro de sus manos el destino del juego, un penal desarma quinielas, una patada que no existía, una roja perdonada o un juez bélico pueden poner a un equipo y a su afición contra las cuerdas.

En los últimos días la polémica del juicio sobre los hombres de las tarjetas ha cobrado más valor, el renombrado “clásico de clásicos” vino a poner el dedo en la llaga después de que el magistrado de los terrenos empastados acribillara a unas de por si laceradas Chivas dejándolas con un hombre menos, la polémica no se hizo esperar y como siempre hubo de todos sabores colores y pasiones, desde el aficionado local que mandó recuerdos a la progenitora hasta el “villamelón” que se paró de pie para aplaudir la acción. Lo cierto es que de la querella también se nutre el futbol y pintar a un jugador de escarlata no tiene nada de malo, al menos para el espectáculo, lo malo es cuando la propia comisión en una hermosa táctica de “mejor no me ayudes compadre” le metió más jiribilla al asunto perdonando al jugador rojiblanco, ora si que como diría el gran Cantinflas “No hay derecho, ¿Pos de qué se trata esto? Ya pónganse de acuerdo”.

Muchos de los más cercanos conocidos de su servidor vieron la expulsión de rojiblanco como exagerada y rigorista, muchos de los más alejados también aunque a decir verdad de los aficionados ‘águilas’ pocos dijeron algo, pero la cosa cambió apenas unos días después cuando en plenas semis de la renombrada y ultra prestigiosa Copa MX, las casi invictas Águilas del América, armadas hasta los dientes, se enfrentaron al triste subcampeonísimo y Cruz Azul, con Torrado jugando casi de a gratis todo el partido y la duda de un claro empujón sobre el juvenil artillero Raúl Jiménez que no ameritó penal, las que se fueron tristes y ni subcampeonas a casas fueron las águilas, bueno, pues aquí podemos aplicar aquella frase del Chicharito “¿Y por qué no?”, si en el clásico “ayudaron” a los de amarillo acá se las cobraron.

Vendidos, rateros, ciegos y… bueno, hasta mudos, los réferis siempre se llevarán a casa un “cariñoso” saludo a su progenitora, ha de ser bien duro ser mamá de árbitro. La jornada trece también nos dio de que hablar y no sólo en Coapa se cuecen habas, otros de amarillo pero más de provincia, los Monarcas, tuvieron el agrado de recibir los beneficios de un juez, digamos “barco”, cuando apenas en el primer medio el inconfundible zaguero “Pocahontas” Huiqui recibió la primera amarilla, poco después el nazareno de las tarjetas vio claramente un empellón de el michoacano sobre un defensa atlista previo al cobro del tiro de esquina, el juez llamó a ambos con cartón preventivo en mano lo que ameritaba obviamente pintar de “vete a las regaderas” a Huiqui, pero justo antes de levantar y sentenciar no debió de faltar quien le dijo “Oye manito, échame la mano es la segunda”, y así como quien la riega discretamente llamó la atención, dos palmadillas en la espalda y esfumó la tarjeta.

Triste, incomprendido, sacrificado y doloroso es también el trabajo del árbitro, si no me creen pregúntenle a Jorge Adán Tonix, silbante que padece de prognatismo, enfermedad que se caracteriza por una mandíbula saliente exactamente igual al gesto que nuestro rey del barrio, ídolo de ídolos y vizconde de Tepito San Cuauhtémoc Blanco tuvo a bien imitar para reclamarle una falta, claro que la comisión tomó cartas en el asunto, pero ni aguantan nada, la tribuna como mínimo le dice mil veces cánido asesino de personas estilo Iztapalapa y al Temo nada más por un gesto me lo quieren correr, no hay derecho igual se estaba quitando nada más el frijolazo del diente.

Bueno dicen que siempre hay un roto para un descosido, debe de haber a quien si le guste ser juez, lo cierto es que el silbante santo o demonio, juez y parte, crucificado o amado, siempre van a ser un claro ejemplo de las tristes labores que uno tiene que hacer para comer.