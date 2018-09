¿Bondades de la Liga MX?

A falta de 3 fechas para que termine la temporada regular del clausura 2013 de la Liga MX, solo los Tigres se han confirmado presentes en la liguilla y por los otros 7 boletos hay 13 equipos con la probabilidad de terminar con buena racha y colarse a la liguilla en séptima u octava posición.



La diferencia de puntos entre el quinto y el doceavo lugar, es apenas de 5 puntos, es decir, si Pumas pierde sus siguientes dos encuentros y los equipos que están abajo en la tabla no pierden puntos, los universitarios se verían con un pie fuera de la liguilla. O de la misma manera, si Puebla, que tiene 15 puntos termina con una racha perfecta es decir gana sus 3 juegos restantes, y esperar la combinación de resultados, es decir, que pierdan todos sus juegos tanto rayados, como cementeros y tuzos y que Tijuana, Querétaro, Xolos y Chivas no ganen más de 4 puntos.

Esto solo nos demuestra la irregularidad del torneo, o ¿nos demuestra una liga más competitiva? En el pelotón hay 9 equipos, es decir, la mitad de los equipos de la liga con una diferencia de solo 6 puntos, el otro pelotón es el de los líderes, donde los Tigres, líderes del torneo, solo le sacan 6 puntos a Pumas, quinto lugar de la competencia. El último pelotón, el de los que no tuvieron un buen torneo, los Jaguares lideran con 13 puntos en la 15va. posición tiene una ventaja de 4 puntos sobre León quien es colero general.



Querétaro aún con posibilidades de no descender piensa en la liguilla, su única posibilidad para mantenerse en primera división es ganar los 3 partidos que le restan, y que el Puebla pierda sus tres encuentros.



Llegamos a la pregunta crucial. ¿Realmente funciona el sistema de la Liga MX? ¿Debemos de regresar al antiguo sistema de grupos? ¿O debemos de tomar ejemplo de las ligas europeas y que descienda el peor equipo al final de un año? ¿Qué deben de hacer Decio De María y la Liga? La respuesta no es clara, si seguimos con este sistema se seguirá fomentando la mediocridad de los equipos, a luchar solo en el último torneo, a acabar sufriendo en las últimas jornadas, a que un equipo con efectividad menor al 50% califique a la fase final, y en ocasiones, hasta levante el título de campeón.



Hay que modificar las reglas, hay que modificar el sistema de competencia, hay que evitar la mediocridad en nuestro país, y podemos comenzar con el fútbol.