Bipolaridad Tuza

Es momento de tomar cartas en el asunto, tres jornadas nos separan del fin del Torneo y poco a poco parece que a Pachuca se le esfuma la oportunidad de calificar.

En los momentos más complicados es cuando te das cuenta de que estas hecho, los grandes logros llegan después de las caídas más dolorosas y eso debe de aplicar en los Tuzos, llevamos ya algunos torneos donde aunque vemos la meta muy cerca no logramos alcanzarla.

Se ha reforzado el equipo, la directiva sigue hablando de un proyecto de reestructuración que poco ha logrado, debemos tomar conciencia y darle sobre todo seguimiento al entrenador en turno, Gabriel Caballero ha mostrado qué si de algo sabe es de fútbol, desafortunadamente la inexperiencia le ha ganada en los momentos decisivos.

Hablando de momentos importantes y decisivos debemos tomar en cuenta los aciertos logrados por los Tuzos en este torneo, de esta manera nombrare algunas de las pequeñas acciones que han marcado la diferencia en el equipo:

Primeramente debemos destacar la llegada de los refuerzos provenientes de Rayados, Ángel Reyna y Darío Carreño quienes a lo largo del torneo han demostrado para que se incorporaron al equipo, ambos jugadores han mostrado su calidad futbolística y gran parte de los puntos obtenidos a lo largo del torneo han sido por su buena participación.

Debemos destacar también el buen trabajo realizado por dos jugadores jóvenes que tras su llegada al equipo se han convertido en titulares indiscutibles, hablo de Jorge ‘Burrito’ Hernández y Miguel Herrera Equihua, quienes en la media cancha y en la defensa respectivamente se muestran de manera sólida, además de que ambos jugadores han marcado diferencia al pelear todos los balones a cada momento.

Finalmente en este torneo uno de los puntos más importantes a resaltar ha sido la participación y apoyo de cada uno de los seguidores que han hecho que el bello Estadio Hidalgo cada quince días pese, tenia mucho tiempo que la afición no se hacía presente de la forma en la que este torneo lleno la casa de todos los Tuzos.

Así mismo no solo debemos aplaudir las cosas buenas del equipo, tenemos que ser completamente críticos y sumamente objetivos, por lo que me permito compartirles los que para mi han sido los pecados que en los que ha caído la escuadra hidalguense:

Como lo he venido diciendo semana a semana, la contundencia en los delanteros es uno de los temas más preocupantes, ya que ellos mismos reconocen que ha sido un gran factor clave en la búsqueda de los puntos, lamentablemente se siguen escudando que aunque no se concrete el equipo sigue generando oportunidades, para mi mientras no concreten el tren llamado Pachuca no saldrá de la primera estación por más ganas que tenga.

El segundo gran error es que no hay juego en conjunto, mientras las individualidades deseen lucirse y no generar opciones para el compañero, creo que será sumamente imposible que el equipo avance.

Y para concluir con los que para mí han sido los errores imperdonables tengo que hablar de la falta de compromiso de algunos de los refuerzos, si bien algunos han atravesado por lesiones como fue el caso de Hurtado, algunos otros no se han “adaptado” al ritmo de juego del equipo caso concreto de jugadores como Cavenaghi y Marrugo, que no dudo que sean grandes con el esférico pero que simplemente en Pachuca no han logrado mostrar el resultado esperado.

Errores y aciertos, lo negro y lo malo. ¿Qué debemos sugerir? ¿Qué debemos esperar? Sin embargo hemos esperado mucho y la gente se empieza a desesperar, es momento de dar continuidad a un proyecto que podría ser la clave en el repunte Tuzo.

Aún hay mucho que corregir en el equipo, pero con actitud y mucho trabajo en conjunto se puede lograr…

Porque Pachuca no es solamente un equipo de fútbol es una forma de vida.