El inminente regreso de Pável Pardo

Tras un par de meses, luego de que Pável Pardo anunciara su retiro como futbolista, en VAVEL haremos un recuento de la carrera del ídolo americanista, así como del futuro que le depara.

Surgido de la cantera del Atlas, equipo que defendió del 93 al 98, con un paso breve por Tecos de la UAG (1998-1999), pero reconocido por su paso en América (1996-2006, 2009-2011), identificado con los colores pese a no haber surgido de la cantera azulcrema, de los últimos referentes en Coapa así como de la Selección Nacional.

Pieza fundamental en la obtención de los dos últimos títulos de Liga para el conjunto de Coapa, en 2002 con Manuel Lapuente como estratega, así como en 2005 de la mano de Mario Carrillo. Dos veces mundialista (Francia 98 y Alemania 2006), pudiendo haberlo sido en tres ocasiones, recordando que en 2002 cuando atravesaba por un momento excepcional, no fue convocado por Javier Aguirre, puesto que no tenían una gran relación.

Tras un buen mundial en Alemania 2006, así como con las Águilas, el 'Bebé' (como fue apodado por el narrador, Enrique Bermúdez) cumplió su sueño de partir al 'Viejo' Continente, justamente a Alemania para defender la playera del Stuttgart y dar gala de su liderazgo, su visión en la cancha y sus precisos pases y centros que podían desajustar hasta a la mejor defensiva; su trabajo rindió frutos y en 2007 se coronó campeón de la Bundesliga, subcampeón de Copa e incluso fue nombrado entre los mejores cinco jugadores del certamen alemán.

Para el año 2009, Pável decidió regresar a México, y qué mejor que con el equipo de sus amores, el América. Lamentablemente, para ese entonces, Pardo no era el mismo que llevó a las Águilas al campeonato en 2002 y 2005, su velocidad no era la misma e incluso desencajaba en el once titular de las Águilas, generando polémica sobre su regreso e inconformidad en la hinchada azulcrema.

En 2011, el canterano rojinegro anunció su partida al futbol estadounidense, siendo el Chicago Fire, equipo donde ya había triunfado quien fuese su compañero en América, Cuauhtémoc Blanco.

Por otro lado, su paso con Selección Nacional también es digno de destacar, con alrededor de 150 participaciones portando la verde, con más de 12 mil minutos y 11 anotaciones. Participó en los JO de Atlanta '96, en Copa América en 1997 y 1999, campeón de la Copa Confederaciones que se disputó en México en 1999 y partícipe de la Copa Confederaciones de 2001, así como en Copa Oro en 1998 y 2003, donde en ambas consiguió el campeonato.

Al inicio de este año, Pardo anunció su retiro como futbolista, pero dejando abiertas las puertas para regresar, preparado y con hambre de triunfo con pantalón largo. En más de una ocasión, el mismo Pável reconoció que su sueño era ser director técnico, destacado por su liderazgo dentro y fuera de la cancha, su buena relación con medios de comunicación, así como la experiencia inobjetable en el futbol, es como llego a la conclusión de que es cuestión de tiempo, para que Pável Pardo regrese a Coapa, tal vez no empiece como técnico del primer equipo, pero tarde o temprano regresará a su casa.

La pregunta es, ¿le gustaría a la afición que Pável regresara a Coapa, ya preparado, como estratega?.