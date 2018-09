Estamos a sólo dos jornadas de conocer a los equipos que disputarán el titulo y al que se despedirá del máximo circuito; para nuestro equipo es un todo o nada, si quiere calificar debe ganar al América a como dé lugar.

Jornada a jornada hemos visto a un Pachuca inestable; de grandes actuaciones pasamos a encuentros para el olvido, garra e inteligencia le han faltado al conjunto blanquiazul en los minutos importantes de algunos partidos.

La afición pide desesperadamente que el equipo sienta la camiseta y dé su mejor cara cada partido, ¡ya basta de pretextos y desconcentraciones!; jugarse la calificación en las últimas dos jornadas no debería suceder con un equipo que tiene tan buen plantel.

Duele ver que jugadores como Marrugo o Cavenaghi no hayan podido demostrar su potencial dentro del terreno de juego. La poca efectividad de algunos de los refuerzos no sólo en el equipo si no en el fútbol mexicano deja mucho qué desear, nos permite conocer el poco compromiso que los jugadores demuestran; comprueba que ya no existe compromiso y que su llegada a algún equipo sólo es cuestión de negocios.

Contra las Águilas, una fuerte rivalidad

Grandes encuentros se han disputado entre estos dos equipos, un ejemplo de esto lo podemos encontrar en el duelo más reciente entre Tuzos y Águilas donde el América se impuso 4-0 ante un Pachuca que no le pudo dar batalla.

Para los seguidores blanquiazules siempre estará presente esa final del Clausura 2007, en la que los hidalguenses resultaron campeones tras ganar por global de 3-2, con goles de Juan Carlos Cacho. Como olvidar ese último gol, a pase de Damián Álvarez.

Las cosas ahora son completamente diferentes, ni América cuenta con su ícono Cuauhtémoc Blanco, ni Pachuca ha conseguido generar un buen nivel de juego. Estadísticamente los números de este torneo favorecen sin duda alguna al visitante, pero se sabe que los Tuzos se crecen con equipos grandes, desafortunadamente este torneo poco se ha visto de ese equipo que se crece en la adversidad.

Con 18 triunfos a favor de los locales, 12 empates y 11 victorias de los ‘Azulcremas’ y sumado a que Pachuca sólo ha perdido un partido en casa; aún quedan esperanzas y es momento de hacer pesar nuestra casa… ¡No permitamos que se llene de amarillo y con cánticos hagamos vibrar el Hidalgo!

Porque Pachuca no es solamente un equipo de fútbol es una forma de vida.