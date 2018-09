Decepción en la madriguera Tuza

Los resultados se les fueron de las manos y ahora sólo nos queda ver el último encuentro por mero trámite.

Pachuca nos hizo soñar por aproximadamente 60’ ante un América que se mostró muy pasivo en un gran lapso del partido, es claro que los Tuzos no supieron aprovechar esos dos grandes goles y fue así que las águilas sólo necesitaron 18’ para darle la vuelta al marcador y mostrar que las desconcentraciones por más pequeñas que sean, si se aprovechan de buena manera, poco fútbol es necesario para arrastrar a un rival.

Tras una fuerte semana de preparación previo al Pachuca - América donde veíamos a un equipo unido y trabajando fuerte para conseguir su lugar en la liguilla desconcentraciones del equipo e genialidades por parte del ‘Chucho’ Pachuca se despidió de un sueño más de liguilla.

Restructuración posterior al cierre del torneo estoy segura de que habrá, no es necesario echarle mucho coco, hemos visto jornada a jornada que son muy pocos los jugadores que realmente marcan la diferencia en el equipo, su presencia dentro del terreno de juego ha sido factor clave; de la misma manera hemos visto la mejora en algunos jugadores, un claro ejemplo es lo mostrado por Marrugo, que debo de aceptar que jornadas atrás yo había criticado fuerte por no venir mostrando buen nivel de juego.

Cabe destacar que la continuidad de algunos jugadores en el equipo serán importantes para el siguiente torneo, que como bien comenta el ‘Burrito’ Hernández se debe pensar seriamente en el tema del descenso si es que no se quiere llegar a pelear en los últimos puestos, se debe trabajar de manera urgente en sumar a cómo de lugar.

En lo personal creo que a los Tuzos les hace falta regresar a sus raíces, a lo que en otras épocas le dio resultados, es decir retomar el trabajo de la cantera es primordial. Es momento de dejar a un lado, tantos equipos que han querido abarcar y darle prioridad al equipo que les ha dado todo lo que hasta ahora, el ¡Pachuca! Se tiene la oportunidad de darle la continuidad a Gabriel Caballero que dicho sea generó un muy buen fútbol en el equipo, errores en las decisiones fue lo que en muchos partidos le costó el resultado.

Ahora el equipo tiene en frente su última oportunidad del torneo, es momento de que consigan una victoria fuera de casa, mostrando buen fútbol y generando peligro en el arco rival, dejando atrás la falta de contundencia y todo lo que este torneo nos dejó fuera.

Porque aunque no se consiguió nuevamente la calificación a liguilla, cada partido me hiciste disfrutar de una gama de sentimientos que pensé que no podría vivir, porque verte cada quince días en tu magnifico estadio, acompañado de tu gente, ha sido una de las mejores cosas que me has podido regalar, por esos momentos en los que me hiciste soñar de la mano de un Caballero que te devolvió un estilo de juego, esperaré ansiosa el próximo torneo donde me gustaría verte nuevamente en la cima…

Porque Pachuca no es solamente un equipo de fútbol es una forma de vida.