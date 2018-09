Tienen casi todo

“Asumo toda la responsabilidad por la derrota de hoy”, expresó pedro Caixinha el miércoles pasado cuando su equipo, Santos Laguna, fue derrotado en la final de la Concacaf Liga Campeones por los rayados de Monterrey, perdiendo así la posibilidad de ir al Mundial de Clubes 2013. “Me equivoqué”, aseguró Benjamín Galindo minutos después de haber perdidoel clásico nacional el 31 de Marzo del presente año, haciendo referencia a su decisión de alinear a Héctor Reynoso sabiendo que no se encontraba físicamente al 100%.

“Jugamos bien, sólo nos falto meterla”, “Este árbitro me tiene de encargo”, “No puede ser que un arbitraje así te eche a perder el trabajo de toda la semana”, dice Miguel Herrera cada vez que su escuadra es vencida.

Caixinha, es portugués, está viviendo su primer torneo como director técnico en México y hasta el momento ha hecho un aceptable trabajo dirigiendo a Santos Laguna, colocándose en el sexto lugar de la tabla general y clasificando así al conjunto coahuilense a la liguilla. Galindo lleva varios años dirigiendo en primera división, ha llegado a dos finales de liga y ha alzado una vez el trofeo de campeón, sin embargo, acaba de culminar un pésimo torneo al mando de las chivas de Guadalajara.

En primera instancia parece que estos dos hombres no tienen nada en común más que la profesión a la que se dedican, pero hay una cosa más que ejemplifico en el primer párrafo de este texto. Ante circunstancias adversas, ambos hombres han admitido su responsabilidad en los descalabros sufridos por sus clubes, algo que lamentablemente casi nunca sale de la boca de Miguel Herrera.

Por un lado el piojo ha hecho un buen trabajo al frente del América, ha consolidado un grupo, le ha dado personalidad en la cancha y se ha metido a la fiesta grande en los tres torneos de liga que ha dirigido a las águilas. Por el otro, en cuatro competencias (dos ligas y dos copas) que ha vivido Herrera como DT de los capitalinos, no ha ganando una sola. En realidad no ha llegado a ninguna final, en tres se ha quedado en semifinales y en una más en primera ronda. A lo largo de 51 fechas sólo ha logrado establecer a su equipo comosúper líder en dos ocasiones, una de ellas en la jornada 3 y otra en la 16 del Clausura 2013, y además perdió la oportunidad de ir a Copa Libertadores en el Apertura 2012, al no poder establecerse en uno de los tres primeros lugares de la clasificación.

Tal vez parece que el balance general de Miguel Herrera como timonel del América ha sido negativo, pero para la mayoría de los americanistas es positivo. La gente está contenta con el desempeño del cuadro azulcrema en la cancha, y es innegable que este conjunto, a pesar de no tener números muy diferentes a tres de sus últimos cuatro antecesores (cero títulos, pocos superlíderatos, muchos puntos) ha logrado conectar con buena parte de la afición a través de algunas goleadas, un estilo de juego embelesador y gallardas victorias sobre los acérrimos rivales.

La duda es, ¿Por qué no se ha podido culminar el trabajo de Herrera en el América con un título?

La respuesta que yo tengo a esta pregunta es sencilla y se basa en dos pilares fundamentales. Primero es la falta de autocrítica, y segundo es la poca capacidad del piojo para hacer modificaciones en el transcurso de un partido.

Desarrollando el primer punto, a mi parecer y apoyado en la gran mayoría de sus declaraciones cuando su equipo es vencido, el técnico nacido en Tepejí del río tiene sólo dos diagnósticos para resolver el por qué del resbalón:

1.- “Se jugó bien, lo único que faltó fue hacer el gol”,

2.- “El trabajo arbitral nos afectó”.

Incluso en partidos en los que el rival llegaba anímica, física y/o futbolísticamente debajo de los emplumados, como la semifinal de Copa ante Cruz Azul, Herrera antepuso un mal trabajo arbitral como factor principal de la derrota, en lugar de su evidente error de planteamiento táctico inicial, cuando decidió arrancar con siete jugadores defensivos (además del portero) en un partido que, como local, debió de haberse ganando. Similares justificaciones se escucharon de su parte cuando los de Coapa no pudieron sacar los tres puntos ante Tigres y San Luis este torneo, “mal arbitraje” y “sólo nos faltó meterla”. Es difícil escuchar al timonel de los cremas aceptar que un yerro suyo haya sido causante de algún revés a su causa.

Asimismo, es manifiesto que Osvaldo Martínez no ha sido una solución en el campo y en contraparte se ha convertido casi en una desventaja para el trabajo de sus compañeros, pues aporta poco al desenvolvimiento del equipo tanto en defensa como en ataque, equivoca gran cantidad de pases por partido e incluso ha fallado penales que le han costado puntos a su escuadra, como ante Monarcas. No obstante, el entrenador lo mantiene como titular, sin importar que que se tiene una banca nutrida de talento. El motivo de la ciega confianza del piojo a Martínez sigue siendo un misterio.

La segunda causa elemental, como ya lo mencioné, es la falta de aptitud en el cuerpo técnico americanista para hacer modificaciones tácticas cuando el partido lo requiere, y la situación empeora cuando el DT contrario es más inteligente en ese aspecto, pues los partidos se le suelen complicar mucho a las águilas en tal circunstancia. Un ejemplo claro es el encuentro ante Tecos en cuartos de final de la Copa. Los cambios que realizó Herrera con el enfrentamiento empatado no dieron solución, al contrario, permitieron que los jaliscienses apretaran más el partido, ganando en posesión de balón y funcionamiento. El encuentro tuvo que decidirse hasta la serie de tiros penales. Para no ir más lejos, en el más reciente juego de liga ante Tigres, El duelo empezó con dominio águila pero Ferretti supo leer bien el accionar del América y con el ingreso de Dueñas y la salida de Jiménez por parte de los felinos, el escenario mostrado dio un giro de 180 grados, así los universitarios se fueron al frente 0-2. Herrera intentó reaccionar pero sus cambios lejos de ayudar dejaron sin idea al ataque americanista y el marcador ya no sufrió modificaciones, lo que le permitió a los de la autónoma de Nuevo León ser punteros general de la justa.

Este tipo de fallas desde el banquillo, pienso yo, son las que no han permitido que Miguel Herrera logre erigirse como campeón con cualquiera de los equipos que ha dirigido. Son ya más de 10 años y 18 torneos cortos los que tiene el güero en su historial como entrenador y su carrera se mantiene paralela a la adquisición de un título, pues errores que parecen menores como el mantener en el campo a jugadores más tiempo del que debería o no manejar correctamente la línea de cuatro en la zaga, se vuelven determinantes en el momento de la verdad, semifinales o finales, donde se tiene que ser muy preciso y cualquier descuido te puede salir asaz caro.

Esperemos que ya con la liguilla del Clausura 2013 en puerta, Miguel pueda corregir aquellos gazapos y desaciertos que por tantos años se han convertido en obstáculos para la obtención de la primera copa en su palmarés como entrenador.¿Qué piensa usted amigo lector?, ¿Podrá?¿O la simple pero por momentos efectiva idea de juego que le ha dado al América le alcanzará para entregarle la onceava estrella a la institución azulcrema?