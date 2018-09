¿A qué se está jugando en el Ascenso MX?

Imaginen el siguiente panorama en las ligas europeas: un plantel de 18 jugadores incluyendo al cuerpo técnico planean una temporada completa soñando ascender a la máxima categoría.

Tras meses de pelea, sudor, muchos duelos ganados y otros perdidos consiguen finalmente levantar la copa que los acredita como los campeones de su división a sabiendas de que se estarán codeando con lo mejor al siguiente año.

Sin embargo, el día posterior a la magna celebración reciben una llamada por parte del presidente de la institución. "Hola señor Presidente, ¿cómo se encuentra, preparando ya la cartera para la siguiente temporada?", contesta el director técnico.

Subir a la Primera división, imposible para la mayoría de los equipos del Ascenso MX

"Si mire míster, quería hablar sobre eso con usted. Lo que sucede es que no tengo el sustento económico y nuestro estadio no cumple con las normas de la liga entonces venderé al equipo en los siguientes días. Gracias por su esfuerzo y dedicación pero esto no tiene futuro".

Esta situación sería inaudita en cualquier liga del Viejo continente, pero en México ya es una costumbre.

El dueño de uno de los contendientes para subir a la Liga MX, Fidel Kuri (Reboceros) explicó que su equipo no ascendería ni aunque se coronará.

Idéntica situación vive el rival de la Piedad; los Toros de Neza aseguran no tener un poder económico capaz de respaldarlos además de que su casa no cumple con los requisitos de la FEMEXFUT.

Entonces, ¿a qué y para qué se está jugando en la división de plata del balompié mexicano?

El destino de ambos equipos, que han firmado espectaculares campañas, será convertirse en otra franquicia, con cambio de plaza incluido. ¿El pilón? Maltratar a la afición y trapear el suelo con la historia y prestigio de la institución.

Si hay equipos militando en el Ascenso MX que no tienen los elementos necesarios, ¿cómo es posible que la FEMEXFUT les permita competir?

La respuesta es simple: intere$e$.